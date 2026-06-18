¡Increíble! Ghana derrota 1-0 a Panamá con gol de último minuto en Toronto
La Selección de Ghana derrotó 1-0 a Panamá con gol de último minuto en Toronto, dentro
del Grupo L del Mundial 2026.
Todo parecía indicar que se repartirían los puntos en suelo canadiense; sin embargo, un contragolpe resultó mortal para los canaleros, que sufren una derrota muy dolorosa en su debut mundialista.
Caleb Yirenkyi fue el héroe para Ghana al anotar el gol del triunfo en el minuto 95.
Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L con 3 puntos cada una, mientras que Panamá y Croacia lo cierran sin unidades.
Panamá enfrentará en la segunda jornada a Croacia el martes, también en Toronto, mientras que Ghana hará lo propio ante Inglaterra ese mismo día en Boston.
Esta es la segunda participación mundialista de los centroamericanos en una Copa del Mundo, tras la de Rusia 2018, donde perdió sus tres partidos.
Panamá dominó la pelota saliendo desde atrás y combinando juego interior con desplazamientos por bandas, ante un rival que esperó bien ordenado y apostó a transiciones rápidas aprovechando la velocidad de sus jugadores.
Fue en el segundo tiempo cuando hubo más emoción y oportunidades para ambos equipos al adelantar Ghana sus líneas y crear mayor sensación de peligro, que concretó Yirenkyi en un veloz contragolpe en el tiempo añadido.
Ghana: Lawrence Ati (Benjamin Asare, 46) - Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah - Antoine Semenyo, Elisha Owusu (Kwasi Sibo, 78), Caleb Marfo Yirenkyi, Ernest Nuamah (Abdul Fatawu, 58) - Kamaldeen Sulemana (Brandon Thomas Asante, 58) - Jordan Ayew (Prince Adu, 87). DT: Carlos Queiroz.
Panamá: Orlando Mosquera - César Blackman (Aníbal Godoy, 90), Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, Michael Murillo - Carlos Harvey, Cristian Martínez (Azarías Londoño, 63) José Luis Rodríguez (Ismael Díaz, 74) Édgar Bárcenas - Cecilio Waterman (José Fajardo, 63). DT: Thomas Christiansen. AFP