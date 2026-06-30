Independiente del Valle, la cantera que construyó al rival de México
La mitad de la convocatoria de Ecuador tiene un mismo origen. Trece de los 26 futbolistas llamados por Sebastián Beccacece para el Mundial 2026 surgieron del Independiente del Valle, un club que en poco más de una década transformó la forma de producir talento en Ecuador y que hoy generó buena parte de la selección que enfrentará a México en los dieciseisavos de final.
La mejor historia para entender ese fenómeno es la de Moisés Caicedo. Antes de convertirse en figura del Chelsea, en el futbolista más valioso de Ecuador y en uno de los mediocampistas más cotizados del mundo, pasó por las categorías inferiores de Independiente del Valle. Ahí debutó como profesional y comenzó el recorrido que lo llevó a Europa.
Miguel Ángel Ramírez, el entrenador que lo hizo debutar, nunca dudó de su potencial.
“Yo sabía que era cuestión de tiempo, ya que condiciones y mentalidad tiene. Y en el momento que le dieran la oportunidad, la aprovecharía y se quedaría para siempre”, recordó años después.
Hoy, Caicedo está valuado en 100 millones de euros, la cifra más alta para un futbolista ecuatoriano y el reflejo más claro del éxito del proyecto Negriazul.
Pero Caicedo no es una excepción. Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Brujas), Alan Minda, Nilson Angulo, Kendry Páez y varios integrantes más de la actual selección siguieron un camino similar antes de dar el salto al futbol internacional.
Algunos permanecieron más tiempo que otros en Sangolquí, pero todos encontraron ahí el impulso para llegar a Europa y consolidarse en el máximo nivel.
Por eso, más que una cantera, Independiente del Valle es la columna vertebral de Ecuador. Buena parte de los futbolistas que hoy defienden a La Tri compartieron procesos de formación desde categorías inferiores antes de coincidir en la selección absoluta.
Ese trabajo también ayuda a explicar por qué Ecuador presume una de las plantillas con mayor proyección del continente.
Los números respaldan esa transformación. La Tri está valuada en 368.7 millones de euros, casi el doble que México. Caicedo, Pacho, Hincapié y Ordóñez concentran buena parte de ese valor y todos tienen un punto de partida en común: Independiente del Valle.
Hoy juegan en la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga y otras ligas europeas, pero su historia comenzó en las canchas de entrenamiento de Sangolquí.
México llegará al partido con una fase de grupos perfecta y sin recibir gol. Ecuador, en cambio, buscará apoyarse en una generación que empezó a construirse mucho antes de este Mundial.
Buena parte de esa historia nació en Independiente del Valle, una cantera que dejó de ser una sorpresa del futbol sudamericano para convertirse en la base del rival que tendrá el Tri en busca de un lugar entre los 16 mejores del torneo.