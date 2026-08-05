Infantino habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría ofrecido a Marruecos la organización de la final del Mundial 2030 para conservar su respaldo político, de acuerdo con un reporte de The Times.
El diario británico fue el mismo que destapó el plan de Infantino para vender a inversionistas privados una participación en el negocio comercial de los Mundiales y otras competiciones de la FIFA, proyecto que terminó retirado ante el rechazo de la UEFA, la Concacaf y otras federaciones.
Ahora, The Times asegura que fuentes cercanas a la FIFA conocen una promesa para que el partido decisivo de 2030 se dispute en el futuro Estadio Hassan II, en lugar del Santiago Bernabéu de Madrid. España, Portugal y Marruecos compartirán la mayor parte del torneo, mientras Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un encuentro cada uno.
La información aparece mientras Infantino intenta recuperar apoyos después del fracaso de su proyecto comercial. El dirigente viajó a Marruecos y convocó a sus principales colaboradores a una reunión en la oficina africana de la FIFA, instalada cerca de Rabat.
La FIFA rechazó el señalamiento. Un portavoz calificó como “falso y engañoso” que Infantino haya prometido la final y aseguró que la sede del encuentro será decidida oficialmente más adelante.
Marruecos construye su principal argumento a unos 38 kilómetros de Casablanca. El Estadio Hassan II tendrá capacidad para 115 mil aficionados, por lo que se convertiría en el estadio de futbol más grande del mundo.
El recinto tendrá una cubierta inspirada en las tiendas tradicionales marroquíes y forma parte de un complejo con jardines e instalaciones deportivas. Las autoridades esperan terminarlo a finales de 2027, con el objetivo abierto de superar la candidatura del Bernabéu y llevar a África la final del Mundial 2030.