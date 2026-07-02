Inglaterra lleva seis Mundiales consecutivos con partidos ante equipos de Concacaf
Para Inglaterra ya es costumbre enfrentar a selecciones de CONCACAF en Mundiales, pues con este del 2026 ya van seis ediciones consecutivas de las ocho en total en que ha enfrentado a algún equipo de esta región futbolística.
El balance general para los ingleses es de 4 victorias, 3 empates y 1 derrota, con un partido más por disputarse en el Estadio Azteca este doming a las 18:00 horas ante la selección mexicana, que ahora hará de anfitrión 60 años después de que los británicos lo hicieran en Wembley en el 66.
El primer choque entre los ingleses y un equipo de CONCACAF data de Brasil 1950, en lo que fue el debut de los británicos en la copa. Ahí, cayeron 1-0 ante unos Estados Unidos que daban la sorpresa de su grupo, pues ese sería su único triunfo en el torneo, uno que marcaría cómo sería su historial ante Inglaterra.
Su siguiente partido fue justamente ante la selección mexicana en 1966, cuando los ingleses fueron anfitriones. Con un triunfo 2-0 sobre el Tri con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt es que se firmó el que hasta hoy es el único encuentro oficial entre los dos países en una Copa del Mundo, lo que se ampliará el domingo en el Estadio Azteca.
UN ENFRENTAMIENTO COTIDIANO
Después de esos dos encuentros pasaron 40 años para un nuevo choque entre un equipo de Concacaf y los “tres leones”. Fue en Alemania 2006 cuando enfrentaron a la debutante Trinidad y Tobago; en lo que terminaría siendo un partido sorpresivo, pues los caribeños aguantaron el cero en hasta el minuto 83, cuando cayó el gol de Peter Crouch que abría el marcador. Otro tanto de Steven Gerrard dejaría el 2-0 final.
En ese 2006 comenzó la racha de seis mundiales consecutivos con un encuentro ante los de CONCACAF, siguiendo otra vez con Estados Unidos, al que de nueva cuenta no podían derrotar. El marcador en Sudáfrica 2010 fue de 1-1 con goles de Gerrard y Clint Dempsey, que aprovechó un error del guardameta Robert Green para empatar.
Para Brasil 2014 llegó otro resultado inesperado, con el empate sin goles ante la sensación de aquella copa, Costa Rica, que terminó invicto en un grupo con tres campeones del mundo. Ese empate fue el único punto rescatado por los británicos, que terminarían últimos del sector.
Cuatro años después, en Rusia 2018, llegó el primer triunfo oficial de Inglaterra ante un equipo de CONCACAF en 12 años, y que además sería el más abultado en su historia. Este sería en contra de la debutante Panamá, que marcaría su primer gol en un mundial obra de Felipe Baloy, el que pondría el uno en el 6-1 con el que ganaron los tres leones.
La piedra en el zapato de Inglaterra se cruzaría con ellos una vez más, ahora en Qatar 2022. Hablamos de Estados Unidos, que por tercera ocasión en una Copa del Mundo salía ileso del choque al empatar sin goles en la fase de grupos. Esto deja a los norteamericanos como los únicos invictos de la confederación ante los ingleses en el torneo.
El encuentro más reciente con los de CONCACAF se dio en el presente mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde enfrentaron de nueva cuenta a Panamá, aunque con un partido muy distinto al que disputaron ocho años antes. Aquí fue más complicado penetrar la defensa canalera, pues sería hasta el minuto 62 cuando Jude Bellingham ponía el primero en el marcador, el cual sería seguido por Harry Kane cinco minutos después para concretar la victoria más reciente sobre la confederación del Norte, Centroamérica y Caribe.