Inglaterra vs Argentina: La tarjeta roja más cara en la carrera de David Beckham
Argentina e Inglaterra han chocado cinco veces en la Copa del Mundo, con cada partido brindando su dosis de drama, y se espera que el encuentro de semifinales del miércoles 15 de julio no sea la excepción. Dentro de esas veces en las que se enfrentaron, uno de los sucesos más recordados es aquella tarjeta roja que recibió David Beckham que por poco le costaba la carrera.
Aquel encuentro de octavos de final en Francia 1998 medía a una Argentina conformada por nombres como Javier Zanetti, Sebastián Verón, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo o Diego Simeone, mientras que Inglaterra salía con Sol Campbell, Paul Scholes, Alan Shearer, Michael Owen y David Beckham, por mencionar algunos.
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Dos de estos nombres serían los que protagonizarían una de las historias más recordadas en los duelos entre argentino e ingleses, Simeone y Beckham, con el futbolista europeo siendo expulsado en una jugada polémica que hasta el final de su carrera le fue recordada.
El partido estaba lleno de emociones desde el inicio, pues apenas a los 11 minutos ya se tenían dos goles en el marcador, uno por equipo. La primera mitad terminaría empatada 2-2 después de un gran gol en carrera por parte de Michael Owen y una anotación de Javier Zanetti por parte de los argentinos justo antes de terminar la primera parte.
La segunda mitad comenzó con la misma intensidad, y ese fue el problema de Beckham, que al minuto 48 se dejaba llevar por sus impulsos y, después de una falta por parte de Simeone, el mediocampista inglés respondería al choque y a un pequeño toque de cabeza del argentino tirando una patada desde el suelo a Simeone, lo que terminaría por costarle la tarjeta roja.
Inglaterra no se pudo recuperar de la expulsión y el partido terminó yéndose a la tanda de penales, en donde la albiceleste terminaría por imponerse 4-3 después de los fallos de Paul Ince y David Batty, dejando fuera a los tres leones en los octavos de final.
Las repercusiones de la expulsión
En lo que debió ser una responsabilidad compartida por la eliminación inglesa, tanto la prensa como los fanáticos enfocaron su frustración en aquella tarjeta roja que recibió David Beckham al inicio del complemento, sobretodo porque era una de las mayores estrellas que el combinado británico tenía en aquella Copa del Mundo del 98.
El primero en señalar a Beckham fue el entrenador de la selección inglesa, Glenn Huddle, quien comentó que “una locura de David les costó caro”, además de asegurar en una entrevista que la expulsión fue lo que más afectó al equipo. Eso solo fue el comienzo de las críticas que el mediocampista recibiría por muchos meses después del torneo.
“Es un chico muy tonto”, “no debería vestir la camiseta de Inglaterra de nuevo”, “creo que deberíamos llamarlo Estúpido Spice de ahora en adelante”, “decepcionó a la nación, fue una absoluta vergüenza”, fueron algunas de las palabras que los medios de comunicación realizaron después del encuentro en Francia, como se puede ver en el documental de Netflix del futbolista.
A pesar de que algunos especialistas señalaban que la expulsión de David no había sido la decisión correcta, y otros más hablando que la culpa era compartida, tanto la prensa como los aficionados continuaban poniendo el dedo sobre Beckham. “10 leones y un joven estúpido”, o “Beckham es ciego y estúpido”, eran algunas de las portadas que se podían leer en los periódicos del país.
Años después del incidente, el propio Diego Simeone aceptaría que la tarjeta roja a Beckham había sido injusta, y que él había exagerado el contacto que recibió. “¿Creíste que merecía una tarjeta roja?”, preguntaba el entrevistador, a lo que el argentino contestó entre risas: “Absolutamente no…el contacto es mínimo, hay una exageración, tira a un imaginario golpeo de David”.
Una pequeña venganza
La revancha de Beckham llegó cuatro años después cuando Inglaterra y Argentina volvían a chocar en una Copa del Mundo, ahora en Corea-Japón 2002 en la fase de grupos. En esa ocasión los británicos obtuvieron la victoria por la mínima gracias a un penal convertido por el mediocampista inglés; en aquel torneo la albiceleste sería eliminada en fase de grupos.
A pesar de ello, muchos fanáticos nunca olvidaron la falta cometida por David Beckham que dejó a los suyos con un hombre menos por más de una hora en uno de los Mundiales en los que más favoritos se sentían los británicos por el equipo con el que contaban, quedándose con la duda de qué pudo haber sucedido si esa tarjeta nunca hubiera sido mostrada.
Para Norteamérica 2026 será la sexta ocasión en la que Inglaterra y Argentina se enfrentan, con un Beckham que probablemente se encuentre en el estadio, como lo ha hecho en otros partidos de su selección, para ahora, como seguidor, observar a su país intentar llegar a su primera final desde 1966, en donde salieron campeones, tal vez preguntándose desde las gradas qué hubiera pasado si en aquel partido nunca hubiera sido expulsado.