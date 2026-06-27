Irán empata con Egipto y espera un "milagro" para seguir en el Mundial 2026
Irán igualó 1-1 con Egipto en la última jornada del Grupo G y deberá esperar otros resultados para conocer si avanza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.
Irán deberá esperar para saber si obtiene su boleto para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al empatar este viernes 1-1 con Egipto, clasificado, que sin embargo perdió el liderato del Grupo G a manos de Bélgica.
Belgas y egipcios cerraron la primera fase con cinco puntos cada uno, pero los Diablos Rojos se quedaron con el primer lugar gracias al triunfo 5-1 que obtuvieron al mismo tiempo sobre Nueva Zelanda. Los iraníes culminan en el tercer puesto, con tres unidades.
Mahmoud Saber dio ventaja a los Faraones en el minuto 5, pero Ramin Rezaeian igualó en el 14, en un resultado garantizó el pase de Senegal en el Grupo I, como uno de los mejores terceros. AFP
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