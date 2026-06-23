Irán deja mensaje de "paz y respeto" tras partido mundialista en Estados Unidos
"Paz, respeto y amistad entre naciones", esa fue la nota que la selección de Irán dejó en el Estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos. Pese a los conflictos entre los gobiernos de ambos países y las restricciones que le han puesto a su equipo, el cuadro iraní dejó de lado la geopolítica y plasmó un mensaje sobre el espíritu y la fraternidad deportiva.
Este domingo 21 de junio, el conjunto persa dio la campanada y sacó un empate 0-0 ante Bélgica, una de las actuales potencias europeas. Pero este resultado no fue la única noticia del partido, ya que también hubo un momento emotivo que se dio en el pospartido.
Al término del encuentro y antes de retirarse del recinto, el equipo asiático escribió en la pizarra de su vestidor una carta de agradecimiento a la ciudad angelina, que lo recibió en sus dos primeros encuentros de la justa. Esto, recordando que ahí mismo fue la sede de su debut en su empate 2-2 con Nueva Zelanda.
“Desde el antiguo Irán, con miles de años de historia, hasta el Irán civilizado de hoy, el espíritu de Irán ha permanecido vivo e inquebrantable. Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y dejamos esta ciudad con dignidad. Los Ángeles, les agradecemos su hospitalidad”.
Un mensaje que evoca a la paz entre naciones
También aprovecharon para hacer un reconocimiento a las personas que acudieron a cada encuentro a apoyarlos en su sueño mundialista: “Agradecemos a todos los iraníes que, durante estos 180 minutos, apoyaron a Irán con todo su corazón, voz y ser".
Finalmente, cerraron con un deseo para que el mundo haga a un lado las divisiones bajo la frase: "Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones".
Las adversidades por las que ha pasado Irán en el Mundial 2026
El 28 de febrero, el ejército de Estados Unidos realizó bombardeos sobre Irán. Esto provocó un conflicto político y económico entre estas naciones. Aun así, el país americano, como una de las sedes de la Copa Mundial, aceptó que Irán pudiera jugar en su territorio. Sin embargo, las autoridades le negaron al equipo el permiso para hospedarse dentro de sus fronteras.
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Por esta razón, con la aprobación de la FIFA y el gobierno de México, Irán optó por elegir a Tijuana como su sede para el torneo. Esto lleva a que el conjunto persa deba viajar, cruzando de un país a otro, para disputar sus partidos en Estados Unidos, lo que implica un mayor desgaste para sus jugadores.
Incluso, el pasado 19 de junio, la Federación de Fútbol de Irán declaró su intención de interponer una queja ante la FIFA. Esto, por los problemas de logística que tuvieron que sufrir para su duelo con Bélgica.
Irán marcha invicto y puede clasificar a los dieciseisavos de final
Pese a las adversidades, Irán obtuvo dos empates en sus primeras dos fechas para ubicarse en el segundo lugar del Grupo G con 2 puntos.
Ahora, el próximo viernes 26 de junio jugará su último duelo de la primera ronda ante Egipto, donde una victoria le daría su pase a las fases finales. El duelo se celebrará en Seattle, una ciudad en el norte de Estados Unidos, a 2,047 kilómetros de distancia de Tijuana.