Japón eligió Monterrey para prepararse al Mundial por una razón: sufrir antes para competir mejor
La selección de Japón se concentrará en el Mundial 2026 en Nashville, Tennessee. Ahí estableció su base oficial para la fase de grupos, pero antes de instalarse en Estados Unidos, los Samuráis Azules decidieron pasar varios días en Monterrey.
La Federación Japonesa de Futbol diseñó una mini pretemporada en Nuevo León que comenzó el 3 de junio y concluirá 7, con un objetivo: someter al equipo a condiciones más exigentes que las que encontrará en gran parte del torneo.
La decisión es un ejemplo de cómo una de las selecciones más meticulosas del futbol mundial prepara cada detalle antes de una Copa del Mundo.
La primera razón es climática. Monterrey ofrece en junio temperaturas que habitualmente superan los 35 grados y que pueden acercarse a los 40, en algunas horas del día.
Aunque Japón debutará el 14 de junio frente a Países Bajos en Dallas, y no en Nuevo León, las condiciones meteorológicas de ambas ciudades son similares en verano.
Para una selección que suele apoyarse en la ciencia deportiva y en el monitoreo constante del rendimiento físico, los días previos al certamen representan una oportunidad para acelerar procesos de adaptación relacionados con hidratación, recuperación y resistencia al calor.
Más que entrenar bajo altas temperaturas, Japón busca competir bajo ellas.
La segunda razón es logística. Después de enfrentar a Países Bajos en Dallas, Japón regresará a Monterrey para jugar el 20 de junio su segundo duelo del Grupo F contra Túnez en el Estadio BBVA.
El encuentro tendrá, además, una carga simbólica especial: será el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo. Conocer previamente la ciudad, las rutas de traslado, las condiciones del estadio y el entorno operativo le permiten reducir incertidumbres cuando llegue el momento de competir.
En un Mundial con tres países anfitriones y distancias mucho mayores a las de ediciones anteriores, cada traslado cuenta.
La tercera razón era la infraestructura. Inicialmente, Japón eligió trabajar en el Centro de Entrenamiento Tigres, complejo inaugurado recientemente en San Nicolás de los Garza y diseñado para albergar competiciones de alto rendimiento.
Las instalaciones fueron consideradas suficientes para recibir a una selección mundialista y formaban parte de los argumentos que colocaron a Monterrey como una sede atractiva para la preparación previa al torneo.
Pero la historia dio un giro inesperado. Una vez instalada en la ciudad, la delegación japonesa modificó sus planes de entrenamiento después de evaluar el estado de las canchas del CET.
Los reportes locales señalan que el cuerpo técnico consideró que las condiciones del césped no eran las ideales para un equipo que se encuentra a días de disputar una Copa del Mundo.
La prioridad era evitar cualquier riesgo físico innecesario en la recta final de la preparación. La selección realizó posteriormente sesiones en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después trasladó parte de sus trabajos a El Barrial, el centro de entrenamiento de los Rayados.
La situación resulta llamativa porque precisamente la infraestructura había sido uno de los factores que originalmente ayudaron a convencer a Japón de realizar esta concentración en Monterrey.
Lejos de alterar el plan general, el episodio muestra el nivel de exigencia con el que trabajan las selecciones de élite. A pocos días del debut mundialista, un detalle aparentemente menor puede modificar una planificación construida durante meses.
La historia también refleja algo más importante sobre el Mundial 2026.
Mientras muchas selecciones apenas comienzan a familiarizarse con las enormes distancias que implicará el torneo más grande de la historia, Japón decidió convertir los días previos en una ventaja competitiva.
Eligió una ciudad cercana a una de sus sedes, entrenó en condiciones climáticas extremas y buscó reducir cualquier factor de incertidumbre antes del debut.
La apuesta no era llegar cómodo al Mundial, sino preparado para sufrir y por eso Monterrey apareció en el mapa japonés.