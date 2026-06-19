Javier Aguirre ya es el entrenador más ganador de México en mundiales
Javier Aguirre volvió a hacer historia sin necesidad de una noche brillante. El triunfo de México de 1-0 sobre Corea del Sur no fue una exhibición dominante ni espectacular, al contrario, fue una victoria apretada, sufrida y construida por un error del portero rival que provocó el gol de Luis Romo y una doble atajada de Raúl Rangel que sostuvo el resultado cuando al Tri se le complicaba el partido.
Pero en los Mundiales no todo se mide por la perfección, también por saber sufrir y en eso, el “Vasco” es experto.
Con el 1-0 en el Estadio Guadalajara, México se convirtió en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aseguró el liderato del grupo A y confirmó que jugará su primer cruce de eliminación directa en el Estadio Azteca. Si avanza, también disputará ahí los octavos.
Además de conseguir el billete a la fase final, Aguirre obtuvo también una victoria histórica que lo mete a los libros históricos del Tri: ya es el técnico de México con más victorias en copas del mundo.
El entrenador mexicano llegó a cinco triunfos mundialistas al frente del Tricolor, nadie más tiene esa cifra. La consiguió en tres torneos distintos, en tres etapas y en contextos muy diferentes. Casi nunca le tocó llegar a un equipo en calma. A Aguirre, México lo ha buscado siempre como un bombero para apagar fuegos.
Lo hizo en 2001, cuando la clasificación a Corea-Japón 2002 se complicaba. El Vasco tomó una selección en problemas, enderezó la eliminatoria y después firmó uno de los mejores arranques mundialistas del Tri en este siglo. México venció a Croacia, derrotó a Ecuador y ganó un grupo en el que también estaba Italia.
Aquel Mundial terminó con la derrota ante Estados Unidos en octavos de final, una de las heridas más profundas de la selección mexicana, pero también dejó algo que con el tiempo se hizo más grande: Aguirre sabía competir en la Copa del Mundo.
Por eso México volvió a llamarlo en 2009. La selección otra vez caminaba entre dudas rumbo a Sudáfrica 2010 y el Vasco regresó para ordenar el cierre del proceso.
En ese Mundial no logró romper el límite de los octavos, pero consiguió una de las victorias más recordadas del Tri: el 2-0 contra Francia en Polokwane, con goles de Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco.
Fue su tercer triunfo mundialista como técnico de México. Después llegó Argentina, otra eliminación en octavos y otra salida.
Por años pareció que esa sería la última imagen de Aguirre en un Mundial con el Tri, pero la selección volvió a tocar su puerta antes de la Copa del Mundo 2026, ahora con otro tipo de presión.
México venía de fracasar en Qatar 2022, cuando rompió una racha de siete mundiales en fila avanzando a octavos de final, lo que generó una presión por parte de la afición de cara a ser local en el Mundial de este año.
Aguirre regresó por tercera vez, ahora con Rafael Márquez como auxiliar, con una generación renovada y con un equipo que mezcla sobrevivientes de otros procesos con jugadores que apenas viven su primer Mundial.
No llegó a prometer una revolución, sino a hacer lo que mejor: bajar el ruido, ordenar el vestidor y competir.
Y lo ha conseguido, hasta el momento. Primero venció a Sudáfrica en el Estadio Azteca y después derrotó a Corea del Sur en Guadalajara. Dos partidos, seis puntos, liderato de grupo y pase asegurado a la fase final con una jornada todavía por disputar.
México no solo avanzó antes que nadie, también se ganó el derecho de seguir jugando en casa cuando empiece la parte más dura del torneo.
Los otros técnicos de México más ganadores en los mundiales
Detrás de él aparece Bora Milutinovic, quien dirigió a México en 1986 y consiguió tres victorias mundialistas: Bélgica e Irak en fase de grupos, y Bulgaria en octavos de final, para lograr el histórico avance a los cuartos de final, el mejor resultado del Tri en el torneo.
Más atrás quedan Raúl Cárdenas, Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio, con dos triunfos cada uno. Todos tuvieron momentos importantes en copas del mundo, sin embargo ninguno ganó tanto como Aguirre.
La diferencia del Vasco está en la repetición. Ganó en 2002, en 2010 y volvió a ganar en 2026. Lo hizo como estratega de emergencia y ahora como preparador del Mundial en casa. Su historia con la selección no ha sido perfecta, pero pocas han sido tan efectivas cuando el torneo ya está en marcha.
Aguirre no suele adornar demasiado sus logros, no es su estilo. Habla de calma, de trabajar, de corregir, de ir partido a partido, pero esta vez el número lo dice todo.
Cinco victorias mundialistas, tres copas del mundo como técnico de México, dos lideratos de grupo y un dato que ya no necesita adornos: Javier Aguirre es el seleccionador más ganador de México en copas del mundo.
Las victorias mundialistas de Javier Aguirre con México
- Croacia 0-1 México | Corea-Japón 2002 | Fase de grupos
- México 2-1 Ecuador | Corea-Japón 2002 | Fase de grupos
- México 2-0 Francia | Sudáfrica 2010 | Fase de grupos
- México 2-0 Sudáfrica | México 2026 | Fase de grupos
- México 1-0 Corea del Sur | México 2026 | Fase de grupos