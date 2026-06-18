Johan Manzambi impulsa a Suiza al liderato del Grupo B con un doblete en la goleada sobre Bosnia
Hace un año, Johan Manzambi debutó con la selección absoluta de Suiza entrando de cambio en un amistoso ante México. Este miércoles, en el escenario más grande de su joven carrera, el mediocampista de 20 años se convirtió en el jugador que puso a los helvéticos en la cima del Grupo B.
Manzambi marcó un doblete tras ingresar desde el banquillo y lideró la victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, resultado que deja a los dirigidos por Murat Yakin muy cerca de los dieciseisavos de final y les permite asumir el liderato provisional de su sector.
Durante más de una hora, la historia parecía encaminada a otro capítulo de frustración para los suizos.
Al igual que en el empate ante Catar, Suiza controlaba el balón, generaba ocasiones y obligaba a Bosnia a defender cerca de su propia área, pero el gol seguía sin aparecer. Granit Xhaka manejaba el ritmo desde el mediocampo, Dan Ndoye encontraba espacios por los costados y Breel Embolo exigía constantemente a la defensa balcánica, aunque la resistencia de Nikola Vasilj mantenía el marcador intacto.
Bosnia volvió a demostrar la disciplina que la llevó de regreso a una Copa del Mundo después de doce años. El equipo de Sergej Barbarez cerró espacios, sobrevivió a la presión suiza y esperó alguna oportunidad para encontrar a Edin Dzeko al contragolpe. Durante más de 70 minutos, el plan funcionó. Hasta que apareció Manzambi.
Al minuto 71, Murat Yakin recurrió al banquillo y envió al campo al joven mediocampista junto a Rubén Vargas. Apenas tres minutos después llegó la recompensa. Un balón rechazado dentro del área quedó vivo y Manzambi reaccionó antes que nadie para conectar una volea que finalmente venció a Vasilj y rompió el partido.
El gol cambió por completo el panorama.
Bosnia se vio obligada a adelantar líneas por primera vez en la tarde y los espacios comenzaron a aparecer. Vargas avisó con un potente tiro libre al minuto 82 que obligó a otra gran intervención del guardameta bosnio. Dos minutos más tarde ya no perdonó. Embolo condujo una transición rápida y encontró al atacante del Sevilla, que definió con un disparo raso para ampliar la ventaja.
Con el partido resuelto, Suiza todavía tenía guardado un último golpe.
Ya en el minuto 90, Xhaka filtró un pase para la carrera de Vargas. El extremo levantó la cabeza y cedió atrás para la llegada de Manzambi desde segunda línea. El joven mediocampista apareció completamente libre y empujó el balón para firmar el 3-0 y el primer doblete mundialista de su carrera.
Bosnia todavía encontró tiempo para una reacción tardía. Ya en el tercer minuto del descuento, Ermin Mahmic, que había ingresado apenas unos instantes antes, aprovechó un despeje corto de Gregor Kobel tras un tiro de esquina para conectar una potente volea y marcar el 3-1.
Sin embargo, Suiza aún tenía una última respuesta.
En el octavo minuto del tiempo añadido, el capitán Granit Xhaka puso el broche final a la noche. El mediocampista recibió dentro del área, engañó a Nikola Vasilj con un amague y definió con tranquilidad para establecer el 4-1 definitivo. Después de dirigir el partido desde el mediocampo durante toda la tarde, el referente suizo también encontró premio en el marcador para sellar una goleada que reflejó la superioridad helvética.
Suiza encontró tres puntos que la colocan como líder del Grupo B y la dejan muy cerca de los dieciseisavos de final, pero quizá encontró algo más valioso, a su nuevo rostro ofensivo