Johny Placide, el portero de Haití que 'tumbó al Tri de Hugo Sánchez y que ahora es Mundialista
Cuando Haití salte a la cancha en el Mundial 2026, pocos futbolistas tendrán una relación tan particular con el futbol mexicano como Johny Placide.
Hace 18 años, el entonces joven portero haitiano se convirtió en uno de los protagonistas de una de las noches más dolorosas para la selección mexicana. Sus atajadas en el Preolímpico de Concacaf 2008 ayudaron a dejar fuera a México de los Juegos Olímpicos de Beijing y, días después, precipitaron la salida de Hugo Sánchez del banquillo tricolor.
Ahora volverá a encontrarse con el futbol mexicano, pero como mundialista.
La noche que cambió el rumbo
En marzo de 2008, México venció 5-1 a Haití en el Home Depot Center de Carson, California. Sin embargo, el abultado marcador no fue suficiente. El equipo de Hugo Sánchez necesitaba una goleada todavía mayor para mantenerse con vida en el Preolímpico.
Haití ya estaba eliminado, pero encontró resistencia en un portero de apenas 20 años. Johny Placide realizó varias atajadas que evitaron una diferencia histórica, soportando un asedio constante y la creciente desesperación de una ofensiva que dejó ir opciones clave con el paso de los minutos.
México necesitaba más goles y el tiempo se convirtió en su principal enemigo. Cuando terminó el partido, la selección mexicana quedó eliminada y una de las mayores crisis deportivas de aquella generación, consumada.
Días después, Hugo Sánchez dejó su cargo.
Placide no fue el único responsable de aquella eliminación, pero sí uno de los protagonistas inesperados de una herida que todavía duele para muchos aficionados mexicanos.
Mucho más que una sola noche
Aquella actuación en el episodio más recordado de Placide en México; sin embargo, no definió su carrera.
Nacido en Francia e hijo de padres haitianos, el guardameta construyó una trayectoria lejos de los grandes reflectores del futbol europeo. Se formó en las categorías inferiores de Le Havre, pasó por Stade de Reims, tuvo una experiencia en Inglaterra con Oldham Athletic y desde 2021 se consolidó como una de las piezas importantes del SC Bastia, histórico club francés.
Nunca ha jugado la Champions League, ni formó parte de alguno de los gigantes del continente. Su carrera transcurrió lejos de los focos mediáticos que suelen acompañar a los futbolistas mundialistas.
Pero encontró otra forma de permanecer. Debutó con la selección mayor de Haití en noviembre de 2011 y desde entonces es el guardián del arco caribeño. A la fecha acumula más de 80 partidos internacionales, una cifra que lo coloca entre los futbolistas más experimentados de la historia de su país.
Mientras México cambió entrenadores, disputó cuatro Copas del Mundo consecutivas y comenzó la preparación para organizar una tercera, Placide defendía el arco haitiano.
Fue testigo de generaciones que se quedaron a medio camino, de crisis institucionales, de la reconstrucción del balompié y de una espera que parecía interminable.
Durante esos años, Haití atravesó constantes cambios dentro de su federación, vio cómo su liga local se detenía durante largos periodos y tuvo que preparar buena parte de sus compromisos internacionales lejos de casa por los problemas de seguridad que golpearon al país. Mientras jugadores y entrenadores iban y venían, Placide permaneció.
Por eso su presencia en el Mundial trasciende una simple convocatoria. No sólo será el capitán de la selección que devolvió a Haití a una Copa del Mundo después de 52 años, también será uno de los pocos futbolistas que recorrió prácticamente todo el camino hasta llegar ahí.
El Mundial que Haití llevaba medio siglo esperando
La última participación de Haití en una Copa del Mundo ocurrió en Alemania 1974. Pasaron 52 años para que una nueva generación consiguiera lo que durante décadas pareció imposible.
Y en el arco estará el mismo portero que alguna vez frustró a México en una noche que marcó entonces el rumbo de la selección nacional.
Para muchos aficionados mexicanos, Johny Placide será recordado por aquellas atajadas del Preolímpico de 2008, en cambio para Haití representa algo distinto: la perseverancia de un futbolista que permaneció durante más de una década hasta convertirse en uno de los rostros de una selección que volvió a ser mundialista.