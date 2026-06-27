¿Juega o descansa? Esto dijo Scaloni sobre Lionel Messi
Pensando en la batalla de las eliminatorias, Argentina dejará de inicio en el banco a Lionel Messi el sábado en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania.
El capitán albiceleste, a sus 39 años recién cumplidos, formará parte de las rotaciones masivas que Lionel Scaloni se puede permitir al tener asegurado el primer lugar del Grupo J.
"Leo va a ir al banco", confirmó el timonel este viernes en su conferencia de prensa en el AT&T Stadium de Arlington, vecino a Dallas.
"Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana", agregó.
Messi podría tener minutos de juego para no perder ritmo competitivo y seguir pugnando por los prestigiosos récords individuales en juego.
Con dos exhibiciones para el recuerdo, Messi anotó los cinco goles argentinos en los triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).
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La actual estrella del Inter Miami se erigió así en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y tomó la pole position para la Bota de Oro de esta edición.
Ese trofeo es uno de los pocos ausentes del museo del Diez, pero no es su única motivación para calzarse de nuevo las botas en el estadio de los Dallas Cowboys.
Messi siempre ha defendido que mantenerse en el césped le ayuda a mejorar su condición física y, de no jugar el sábado, le esperaría un parón de 11 días hasta el duelo de dieciseisavos de final del 3 de julio en Miami.
"No pienso en la edad"
El deseo de Messi se acentúa al encontrarse en su probable última aparición en el más trascendental de los torneos.
Tras el triunfo del lunes ante Austria no pudo ocultar su fatiga pero aseguró que se encontraba "bien" físicamente y dispuesto a jugar el siguiente partido si así lo consideraba Scaloni.
"Yo no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente", recalcó Messi, cuya nivel en este punto de su carrera encandila tanto a seguidores como a compañeros.
"Todos lo ven, está al mismo nivel que en el (Mundial de) 2022 o incluso más", dijo este viernes el defensa Nicolás Tagliafico. "Lo estamos disfrutando mucho, seguramente él también".
Álvarez y Paz en el escaparate
En el Mundial más largo de la historia, la clasificación a las eliminatorias es sólo un paso del largo camino de Argentina hacia el bicampeonato.
La posibilidad de dar descansos no siempre está garantizada, como se demostró en Catar 2022, cuando Scaloni tuvo que alistar siempre a su mejor once después de la derrota en el debut ante Arabia Saudita.
Futbolistas de peso, como Julián Álvarez, están obligados a dar un paso adelante frente a Jordania, una escuadra ya eliminada después de dos derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).
El delantero, suplente en los dos primeros partidos, pugna por el puesto con Lautaro Martínez a la vez que libra otra batalla fuera del césped para lograr su salida del Atlético de Madrid.
Las modificaciones serán más amplias en las otras líneas. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico ingresarían en una defensa que pierde a Cristian Romero por lesión y posiblemente reservará a Facundo Medina al encontrarse a una tarjeta amarilla de la suspensión.
Leandro Paredes también está apercibido de sanción pero entraría de refresco en el centro del campo junto a piezas como Exequiel Palacios y Giuliano Simeone.
La gran duda ahora es quién asumirá el lugar de Messi, para lo que alza la mano el joven Nico Paz, otro de los jugadores cuyo futuro se está definiendo en pleno Mundial.
Según medios españoles, el Como y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para que el mediapunta permanezca en el club italiano, previo pago de 60 millones de euros (68 millones de dólares), reservándose el equipo español una opción de recomprarlo en el futuro. AFP