Kane carga a Inglaterra; México dejó atrás la Rauldependencia
Inglaterra llega al duelo ante México en los octavos de final del Mundial 2026 con una delantera de élite en el papel.
Según Transfermarkt, su plantel está valuado en 1.36 mil millones de euros, muy por encima de los 191.85 millones del Tri.
El talento lo encabezan Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Eberechi Eze, Marcus Rashford y Harry Kane, ocho futbolistas que juntos valen 680 millones de euros, más de tres veces el valor total de la plantilla mexicana.
Esa diferencia ayuda a explicar por qué el equipo de Thomas Tuchel parte como favorito natural, aunque la Copa del Mundo haya mostrado que todo ese poder ofensivo sigue pasando, en buena medida, por Kane.
El atacante del Bayern Múnich ha marcado cinco de los ocho goles ingleses en el torneo. Es decir, el 62.5 por ciento de la producción de una selección que presume una banca más profunda, más valor de mercado y más figuras que México, pero que en los momentos de mayor tensión las respuestas siempre llegan de su capitán.
Los ingleses tienen una ofensiva carísima; su gol, en cambio, ha sido mucho menos repartido de lo que su plantilla sugiere.
México llegó al torneo desde una preocupación parecida, aunque en otra escala. Antes del Mundial, el equipo de Javier Aguirre dependía en buena medida de Raúl Jiménez.
En enero, el delantero aportaba el 34.3 por ciento de los goles del tercer proceso del “Vasco” y, en la antesala de la copa, seguía como máximo anotador del ciclo con 11 tantos, muy por encima del resto.
La pregunta era clara: si Raúl no aparecía, quién iba a sostener el ataque mexicano.
El torneo cambió esa lectura. México también suma ocho goles, la misma cifra que Inglaterra, pero los repartió entre cinco futbolistas: Julián Quiñones marcó ante Sudáfrica, Chequia y Ecuador; Raúl hizo gol en la inauguración y volvió a aparecer en la ronda de 32 mejores; Luis Romo resolvió contra Corea del Sur; Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo se sumaron en la goleada ante Chequia.
Jiménez sigue teniendo peso, pero ya no carga con todo el peso ofensivo.
Quiñones explica buena parte del giro. Fue el autor del primer gol del Mundial 2026, volvió a marcar en la fase de grupos y ante Ecuador participó directamente en los dos tantos mexicanos: abrió el marcador y después asistió a Raúl para cerrar la eliminatoria.
Con tres dianas, está a un tanto de igualar a Javier "Chicharito" Hernández y Luis “Matador” Hernández, como los máximos goleadores del Tri en los mundiales.
En pocos días dejó de ser una alternativa importante para convertirse en el atacante más constante del equipo. Aguirre encontró en él algo que el proceso todavía no ofrecía con tanta claridad: otra arma para lastimar.
Los europeos viven el espejo contrario. Kane marcó dos goles ante Croacia, apareció contra Panamá y rescató a su selección ante República Democrática del Congo con un doblete en los últimos 15 minutos.
Bellingham y Rashford también han anotado, dos y un gol, respectivamente, pero el ataque inglés se ha cerrado alrededor de su nueve.
Cuando el partido se complica, el rival lo incomoda o Tuchel necesita una respuesta, la jugada suele terminar donde siempre: en Kane.
Kane llegó al torneo con ocho goles mundialistas, superó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en Copas del Mundo y, tras su doblete ante Congo, alcanzó los 13, a tres de igualar al anotador histórico del torneo, Miroslav Klose.
Es el futbolista más determinante de la eliminatoria y el hombre al que México debe neutralizar antes que a cualquier otro. Pero ahí mismo aparece la grieta inglesa: una plantilla plagada de talento, valuada como una superpotencia, que hasta ahora ha dependido demasiado de su delantero centro.
Ahí está una de las claves del partido. México no puede igualar el valor de mercado ni la jerarquía individual de Inglaterra, pero sí llega con una forma menos predecible de producir goles.
Ha marcado lo mismo que su rival, pero lo ha hecho con más nombres. Si Aguirre consigue cortar el suministro hacia Kane, defender el área sin regalarle centros cómodos y obligar a Inglaterra a resolver con otros futbolistas, el partido puede entrar en un terreno menos cómodo para Tuchel.
Inglaterra tiene al goleador más pesado de la serie; México, por primera vez en mucho tiempo, llega sin vivir de uno solo.