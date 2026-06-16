Kylian Mbappé: el chico de Bondy que se convirtió en máximo goleador de Francia en la historia
Kylian Mbappé Lottin nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, un suburbio al noreste de París que no aparece en ninguna guía turística, pero que hoy puede reclamar haber producido a uno de los mejores futbolistas del mundo. Su padre, Wilfried, era entrenador de fútbol en la zona. Su madre, Fayza Lamari, fue jugadora profesional de balonmano. El deporte corría por sus venas desde antes de que supiera leer. A los 14 años entró a la academia del AS Mónaco. A los 16 debutó como profesional. A los 19 ganó el Mundial. Esta noche, en el New York New Jersey Stadium, con 27 años y en su tercer torneo mundialista, anotó dos goles ante Senegal para llevar a Francia a una victoria 3-1 en el debut del Grupo I y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección francesa con 58 goles en 99 partidos.
La carrera de Mbappé tiene la velocidad de sus piernas: todo pasó muy rápido. Debutó con el Mónaco en 2015 y en la temporada 2016-17 ayudó al club a ganar la Ligue 1, la primera del equipo del Principado en 17 años. Ese mismo verano el Paris Saint-Germain pagó 180 millones de euros por él, la segunda transferencia más cara de la historia del fútbol en ese momento, solo por detrás de la de su futuro compañero Neymar. En París ganó seis títulos de Liga, varias copas nacionales y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 256 goles. Su salida en 2024 como agente libre fue uno de los culebrones más largos del fútbol europeo: años de negociaciones, presiones del club, exclusiones del primer equipo y una guerra mediática que terminó con Mbappé libre y con destino al club que siempre quiso.
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El Real Madrid lo esperó con paciencia y él respondió con números que superaron cualquier expectativa. En su primera temporada, la 2024-25, Kylian Mbappé anotó 44 goles en todas las competiciones, una cifra histórica para un debutante en el club. Con esos números dejó atrás los 33 goles que Cristiano Ronaldo marcó en su primer año y también superó los 37 de Iván Zamorano, quien mantenía el récord absoluto de goles en una primera temporada con el Real Madrid.
En LaLiga también firmó una campaña de época: marcó 31 goles y rompió el récord que Alfredo Di Stéfano había mantenido durante 71 años con 27 tantos en su temporada debut liguera. Además, ganó el Trofeo Pichichi como máximo goleador del campeonato español y la Bota de Oro europea. También se convirtió en el primer jugador en la historia del Real Madrid en anotar en siete competiciones diferentes en un mismo curso. Lo único que le faltó fue un título grande: fue la última temporada de Carlo Ancelotti al frente del equipo y el Madrid terminó sin conquistar los principales trofeos.
En su segunda temporada, la 2025-26, Mbappé volvió a ser la gran referencia ofensiva del Real Madrid. Terminó con 25 goles en LaLiga, 15 en la Champions League como máximo goleador del torneo y 42 tantos en todas las competiciones. Aunque no superó los 44 goles de su primer curso, mantuvo una producción de élite y confirmó que su impacto no había sido cosa de una sola temporada.
Además, cerró 2025 con una marca histórica: en diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo de 59 goles en un año natural con el Real Madrid, una cifra que el portugués había establecido en 2013, durante su quinta temporada en el club. Mbappé alcanzó ese registro en menos de año y medio como madridista. Después del partido celebró con la pose icónica de Cristiano y dijo a las cámaras: “Es un honor, es mi ídolo desde pequeño”. Su primer contrato con el Real Madrid está firmado hasta junio de 2029 y la próxima temporada será la primera bajo la dirección de José Mourinho.
Con la selección francesa, la historia de Mbappé en los Mundiales es una de las más extraordinarias que ha producido el torneo en los últimos 30 años. Debutó en Rusia 2018 con 19 años y se convirtió en el segundo jugador en la historia, después de Pelé en 1958, en anotar al menos dos goles en un partido de Mundiales antes de cumplir 20 años. Francia ganó el torneo y Mbappé fue elegido mejor jugador joven de la competencia. Cuatro goles en su primer Mundial a los 19 años.
En Qatar 2022 fue todavía más lejos. Anotó ocho goles en siete partidos, ganó la Bota de Oro del torneo y en la final ante Argentina protagonizó una de las actuaciones individuales más espectaculares de la historia de las Finales. Francia perdía 2-0 en el minuto 79 cuando Mbappé anotó dos goles en 97 segundos para forzar la prórroga. Después añadió un tercero de penalti para completar el hat-trick. Francia perdió en la tanda de penaltis, pero Mbappé se fue con el trofeo individual más importante del torneo y con la certeza de que el mundo entero lo había visto hacer lo imposible.
Esta noche sumó dos goles más ante Senegal que reescribieron dos rankings históricos al mismo tiempo. El primero llegó al minuto 66 tras una asistencia de Michael Olise, un remate cruzado con el que alcanzó los 13 goles mundialistas e igualó a Lionel Messi y a Just Fontaine, el francés que anotó 13 goles en un solo Mundial en 1958. El segundo llegó en el minuto 90+6, un disparo de fuera del área con el que llegó a 14 goles en Mundiales, superó a Fontaine y Messi, e igualó al legendario Gerd Müller de Alemania. Solo dos jugadores en la historia han anotado más goles en Copas del Mundo: el brasileño Ronaldo Nazário con 15 y el alemán Miroslav Klose con 16.
Con ese doblete, Mbappé también superó a Olivier Giroud como el máximo goleador histórico de la selección francesa. Giroud tenía 57 goles en 137 partidos. Mbappé llegó a 58 en 99. Es la diferencia entre una carrera construida a base de constancia durante 15 años y un meteoro que alcanzó una cifra histórica en muchos menos partidos.
El récord de Klose está a dos goles de ser igualado y a tres de ser superado. Con un formato de 48 equipos que puede darle hasta ocho partidos a un semifinalista, Mbappé tiene todo el torneo por delante para llegar a 16 o rebasarlo. Pero lo más extraordinario es lo que viene después de este Mundial. Mbappé tiene 27 años y este es apenas su tercer torneo. Klose necesitó cuatro Mundiales para llegar a 16. Ronaldo Nazário necesitó cuatro para llegar a 15. Mbappé ya tiene 14 en tres. Si disputa el Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos, tendría 31 años; si llega al de 2034, tendría 35. Todavía podría tener dos Copas del Mundo más por delante. Ningún goleador en la historia del torneo ha tenido ese margen a esta edad con estos números. El récord de Klose no solo está en peligro de caer en este Mundial. Está en peligro de ser destruido para siempre.