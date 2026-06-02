La farsa del aserrín y el sudor de los imperios: Sir Alex Ferguson, Rod Stewart y una tarde inverosímil en Neza 86
Esta es una historia digna de un sueño febril, una realidad que parece haber existido solo porque una mentira se obligó a inventarla.
En el verano de 1986, poco antes de que México recibiera por segunda vez en su historia una Copa del Mundo, Ciudad Nezahualcóyotl era una cicatriz reseca de barro y asfalto a medio terminar, que crecía de manera aluvial sobre el lecho desecado del antiguo Lago de Texcoco.
Era un laberinto periférico donde habitaban más de un millón de almas hacinadas en viviendas de ladrillo desnudo y poroso, sorteando la violencia cotidiana y las carencias sistémicas de un territorio que el resto del país constantemente prefería ignorar.
Para la FIFA, aquella inmensidad gris resultaba intolerable.
Cuando sus inspectores pisaron el Estadio José López Portillo —erigido en el interior de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl—, sintieron el vértigo de la crudeza. “No nos enseñen Neza”, les dijeron a los organizadores locales.
Así lo recuerda Rafael del Castillo, entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien juró en sus memorias que Neza sería sede mundialista por encima del veto de Zúrich.
Ante la inminente llegada de los ojos europeos, el comité organizador solicitó al presidente municipal una intervención de urgencia. Se levantó entonces un enorme muro blanco, una curva de mampostería diseñada no para sostener nada, sino para ocultar las casas sin repellar y a los niños que jugaban descalzos en la tierra.
Y como la tierra era un páramo grisáceo donde el pasto se negaba a nacer, las autoridades contrataron a jóvenes de la zona, entre ellos a Germán Aréchiga, hoy cronista de la ciudad, para realizar el milagro efímero de esparcir, a modo de pasto, toneladas de aserrín teñido de verde sobre el polvo. Una simulación cromática pensada exclusivamente para la ilusión óptica de la fotografía aérea.
Al otro lado del Atlántico, el destino de Escocia se había sellado bajo la lluvia galesa de Cardiff, el 10 de septiembre de 1985. Allí comenzó la tragedia que Sir Alex Ferguson cargaría en su equipaje rumbo a México.
El mánager nacional, Jock Stein, el mentor reverenciado por Ferguson como una “universidad de un solo hombre”, colapsó en el banquillo tras un infarto fulminante durante los minutos finales del partido de clasificación, aquel donde la selección de Escocia empató ante Gales y aseguró su boleto a la Copa del Mundo de México 86.
Aquel vestuario en Ninian Park había sido un hervidero de tensiones absurdas; el portero titular, Jim Leighton, confesó al descanso que había perdido un lente de contacto y reveló padecer una miopía severa que Stein desconocía.
En medio de los gritos y la furia del viejo entrenador contra la pared, Ferguson, con cuarenta y cuatro años y una serenidad que prefiguraba su propia leyenda, reorganizó al equipo, ordenó el cambio de guardameta e ingresó a Davie Cooper, quien más tarde anotaría el penalti del empate definitivo.
Segundos después, Stein cayó al suelo. Ferguson corrió hacia la sala médica del estadio y presenció el último aliento de su padre futbolístico. No lloró en el vestuario, tampoco lo hizo en el aeropuerto, ni en el avión… Lo hizo en su coche, detenido a un costado de la carretera de regreso a Aberdeen, a solas.
Asumiendo el cargo como interino, Ferguson armó una escuadra bajo su propio sello de hierro. Dejó fuera a Alan Hansen por lo que consideraba una falta de compromiso crónica, y tuvo que prescindir del lesionado Kenny Dalglish.
Antes de cruzar la frontera mexicana para adentrarse en el Grupo de la Muerte junto a Dinamarca, Alemania Occidental y Uruguay, los escoceses hicieron una escala de aclimatación en Los Ángeles. Allí, la plantilla asistió a un concierto de Rod Stewart.
Las crónicas de esa noche son deliciosamente contradictorias. Mientras el asistente Craig Brown insistía en que Ferguson había prohibido terminantemente asistir a la fiesta privada del cantante, otros jugadores admitieron haber asistido y haberse presentado al entrenamiento matutino con la mirada nublada por el exceso.
Stewart, el dandi del micrófono, ya se había filtrado en el torrente sanguíneo de la delegación escocesa.
Ferguson, al mando del Ejército de Tartán debutó en la Copa del Mundo el miércoles 4 de junio de 1986, donde fueron derrotados por Dinamarca con un gol de Elkjær Larsen al 57.
El viernes 13 de junio de 1986, a las doce del mediodía, el sol caía sobre el Estadio Neza 86 como un bloque de plomo derretido. Entonces apareció Rod Stewart, en una furgoneta blanca que sus colaboradores habían pintado de manera rústica con banderas de Escocia en las portezuelas.
Stewart cruzó la vereda cosmética de Neza y se instaló en un palco privado. Llevaba consigo cajas de whisky Old Parr.
Pero el whisky es una bebida del norte, ajena a la pesadez del mediodía mexiquense.
Stewart, sintiendo la llamada del entorno, detuvo a un joven local, amigo de Germán Aréchiga, y le entregó un fajo de billetes con la orden precisa de conseguir tequila. El muchacho burló la seguridad y regresó con una botella de Sauza Hornitos y un puñado de limones.
Bajo el cielo implacable de Neza, la estrella británica bebió hasta que sonó el silbatazo final, su embriaguez era ya un hecho indiscutible para los testigos, pero la mitología popular del municipio asegura que la jornada no terminó ahí; que terminó, en cambio, con Stewart completamente deshecho refugiado en una pulquería local de la periferia.
Abajo, sobre el rectángulo de juego, la realidad era menos lírica. Escocia necesitaba ganar para sobrevivir; a Uruguay le bastaba con el empate.
Apenas habían transcurrido cincuenta y seis segundos de juego cuando el uruguayo José Batista se barrió con saña sobre las piernas del menudo Gordon Strachan. La roja directa de Quiniou cayó de inmediato, inscribiendo en la historia de los mundiales la expulsión más rápida jamás registrada.
Pero la superioridad numérica fue una trampa de arena movediza para Escocia.
Uruguay se replegó como un ejército acorralado y obstruyó cada avenida, interrumpiendo el juego con faltas sistemáticas y una agresividad física que Charlie Nicholas describiría después como “una absoluta vergüenza”. Los charrúas pasaron los noventa minutos pateando hasta el alma de los futbolistas escoceses.
Mermados por la altitud, deshidratados y frustrados, los hombres de Ferguson fueron incapaces de romper el cero.
El empate 0-0 decretó la eliminación de Escocia y la clasificación de los uruguayos en medio de la reprobación del público local.
En la conferencia de prensa posterior, Ferguson estalló. “Uruguay es una vergüenza. No tienen respeto por la dignidad de las demás personas”, dijo ante los micrófonos del mundo, con el rostro enrojecido por la injusticia y el calor.
La última noche en el hotel de concentración tuvo la melancolía cómica de las derrotas británicas. En los controles antidopaje del estadio, donde los jugadores de la época se agolpaban con gusto debido a que la FIFA proveía cerveza ilimitada para facilitar las muestras de orina, varios jugadores escoceses ya habían iniciado su anestesia etílica.
Desde la distancia de las décadas, el episodio de Neza 86 se revela como una grieta en el orden previsible de las cosas. Y al final, pues, quedó el hecho de que el verdadero tejido de una Copa del Mundo es la inmensa vulnerabilidad de un equipo, el hedonismo y la pasión desbordada que se desatan cuando colisionan mundos fundamentalmente incompatibles en el polvo de la periferia.