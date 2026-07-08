La Liga MX dice adiós al Mundial 2026: los 26 jugadores que la representaban ya fueron eliminados
La Liga MX había prestado a 26 jugadores para la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Hoy, todos han quedado oficialmente eliminados, por lo que, a partir de los cuartos de final, ya no habrá ni un solo representante que milite en la primera división mexicana.
Cabe mencionar que estos futbolistas se repartían entre seis selecciones diferentes. La principal era la selección mexicana, la cual se nutrió de su competición local con 12 elementos. Los otros 14, de origen extranjero, se dividieron entre las escuadras de Panamá, Uruguay, Ecuador, Colombia y Estados Unidos.
Camilo Vargas y Willer Ditta, los últimos en caer
Los primeros en despedirse del certamen fueron quienes jugaron para Panamá y Uruguay, escuadras que no lograron superar la fase de grupos. Posteriormente, fue el turno de los seleccionados de Ecuador, quienes cayeron eliminados precisamente a manos de México en la ronda de los dieciseisavos de final.
Luego, en los octavos de final, quedaron eliminados los últimos tres equipos que mantenían en sus plantillas a futbolistas del balompié azteca. Por un lado, el Tricolor se despidió tras perder 3-2 ante Inglaterra, mientras que Estados Unidos hizo lo propio luego de sufrir una goleada 4-1 frente a Bélgica.
Finalmente, la selección de Colombia, con el guardameta Camilo Vargas como titular y el defensor Willer Ditta en la banca, se convirtió en la última en caer. Si bien también fue eliminada en los octavos de final, de acuerdo con el calendario de juego, no dijo adiós sino hasta este martes 7 de julio, cuando perdió ante Suiza en la tanda de penales 4-3, tras un empate sin goles.
La Liga MX, dentro del top 15 de ligas que más aportaron al Mundial
A pesar de no pertenecer a la élite global y de haber quedado por debajo de la MLS y del Brasileirão, la Liga MX se consolidó como el 14.º torneo a nivel mundial que más jugadores prestó a las selecciones participantes. De hecho, el campeonato mexicano superó a la Primera División de Argentina, que únicamente cedió 19 futbolistas.
Representantes de la Liga MX por selección
- México (12): Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas), Alexis Vega (Toluca) y Guillermo Martínez (Pumas).
- Panamá (4): Adalberto Carrasquilla (Pumas), Yoel Bárcenas (Mazatlán), José Luis Rodríguez (FC Juárez) e Ismael Díaz (León).
- Uruguay (4): Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Aguirre (Tigres) y Santiago Mele (Monterrey).
- Ecuador (3): Enner Valencia (Pachuca), Pedro Vite (Pumas) y Jackson Porozo (Xolos).
- Colombia (2): Camilo Vargas (Atlas) y Willer Ditta (Cruz Azul).
- Estados Unidos (1): Alejandro Zendejas (América).