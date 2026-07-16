La maldición continúa: el vigente Balón de Oro no ganará el Mundial 2026
Existe una maldición que afecta a los mejores jugadores del planeta. Se trata de aquella que dicta que el vigente ganador del Balón de Oro no levantará la Copa Mundial de ese año, una tendencia que se ha hecho presente desde hace 68 años y que seguirá viva al menos por cuatro años más.
El Balón de Oro es un galardón entregado por la revista France Football que reconoce al mejor futbolista del planeta durante la temporada.
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Para Norteamérica 2026, el galo Ousmane Dembélé se presentaba como el último en levantar este título individual; sin embargo, también ha sido víctima de este maleficio. Tras las semifinales, "El Mosquito" y la selección francesa quedaron eliminados a manos de La Furia Roja. Por esta razón, ahora serán España y Argentina quienes definan al campeón del mundo el próximo domingo 19 de julio.
Messi, CR7 y Ronaldinho, entre las víctimas de la maldición
Cabe señalar que esta situación se viene repitiendo desde la creación del Balón de Oro en 1956. Desde entonces, se han disputado 18 mundiales y el resultado siempre ha sido el mismo.
En un inicio, el trofeo individual solo se entregaba a futbolistas de nacionalidad europea, por lo que sus primeras víctimas fueron leyendas como Alfredo Di Stéfano, Eusébio, Johan Cruyff o Michel Platini. Y aunque desde 1995 pasó a ser una distinción global, figuras como Ronaldo, Ronaldinho o Messi tampoco han podido escapar de ella.
- Balón de Oro: Alfredo Di Stéfano - España (1957) | Campeón: Brasil (1958)
- Balón de Oro: Omar Sívori - Italia (1961) | Campeón: Brasil (1962)
- Balón de Oro: Eusébio - Portugal (1965) | Campeón: Inglaterra (1966)
- Balón de Oro: Gianni Rivera - Italia (1969) | Campeón: Brasil (1970)
- Balón de Oro: Johan Cruyff - Países Bajos (1973) | Campeón: Alemania (1974)
- Balón de Oro: Allan Simonsen - Dinamarca (1977) | Campeón: Argentina (1978)
- Balón de Oro: Karl-Heinz Rummenigge - Alemania (1981) | Campeón: Italia (1982)
- Balón de Oro: Michel Platini - Francia (1985) | Campeón: Argentina (1986)
- Balón de Oro: Marco van Basten - Países Bajos (1989) | Campeón: Alemania (1990)
- Balón de Oro: Roberto Baggio - Italia (1993) | Campeón: Brasil (1994)
- Balón de Oro: Ronaldo - Brasil (1997) | Campeón: Francia (1998)
- Balón de Oro: Michael Owen - Inglaterra (2001) | Campeón: Brasil (2002)
- Balón de Oro: Ronaldinho - Brasil (2005) | Campeón: Italia (2006)
- Balón de Oro: Lionel Messi - Argentina (2009) | Campeón: España (2010)
- Balón de Oro: Cristiano Ronaldo - Portugal (2013) | Campeón: Alemania (2014)
- Balón de Oro: Cristiano Ronaldo - Portugal (2017) | Campeón: Francia (2018)
- Balón de Oro: Karim Benzema - Francia (2022) | Campeón: Argentina (2022)
- Balón de Oro vigente: Ousmane Dembélé - Francia (2025) | Campeón: Argentina o España (2026)
Messi pudo romper la maldición... pero el calendario se interpuso
En la mayoría de los casos, el vigente Balón de Oro correspondía al del año anterior al Mundial. Esto se debía a que el galardón se entregaba a finales de año, mientras que la justa mundialista se disputaba entre los meses de junio y julio.
La única excepción ocurrió en 2022, cuando el premio se entregó en octubre y el Mundial de Qatar se disputó en los meses de noviembre y diciembre. De haberse mantenido el formato tradicional, Lionel Messi habría roto la maldición, ya que ganó el Balón de Oro en 2021 y meses después levantó el máximo título de la FIFA con La Albiceleste.
Rodri, a un paso de ingresar a un olimpo histórico
Por otro lado, quien sí se encuentra muy cerca de lograr una hazaña en el fútbol es Rodri. El mediocampista español, de coronarse ante Argentina, entrará en el selecto grupo de jugadores que han conquistado la "Triple Corona" del Balón de Oro, la Champions League y la Copa del Mundo.
Hay que recordar que el ibérico de 30 años alzó la "Orejona" en 2023 con el Manchester City, fue galardonado como el mejor jugador del mundo en 2024 y, ahora, disputará la gran final del Mundial. Hasta la fecha, solo diez futbolistas en toda la historia han podido levantar estos tres trofeos:
- Bobby Charlton (Inglaterra): Balón de Oro (1966) / Champions (1968) / Mundial (1966)
- Franz Beckenbauer (Alemania): Balón de Oro (1972, 1976) / Champions (1974, 1975, 1976) / Mundial (1974)
- Gerd Müller (Alemania): Balón de Oro (1970) / Champions (1974, 1975, 1976) / Mundial (1974)
- Paolo Rossi (Italia): Balón de Oro (1982) / Champions (1985) / Mundial (1982)
- Zinedine Zidane (Francia): Balón de Oro (1998) / Champions (2002) / Mundial (1998)
- Rivaldo (Brasil): Balón de Oro (1999) / Champions (2003) / Mundial (2002)
- Ronaldinho (Brasil): Balón de Oro (2005) / Champions (2006) / Mundial (2002)
- Kaká (Brasil): Balón de Oro (2007) / Champions (2007) / Mundial (2002)
- Lionel Messi (Argentina): Balón de Oro (8 veces) / Champions (2006, 2009, 2011, 2015) / Mundial (2022)
- Ousmane Dembélé (Francia): Balón de Oro (2025) / Champions (2025) / Mundial (2018)