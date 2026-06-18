La Selección de Suiza, con sangre dominicana en Copas del Mundo
Suiza consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo 2026 después de la goleada 4 por 1 ante Bosnia y Herzegovina, y una de las figuras fue Rubén Vargas, el futbolista del Sevilla con raíces dominicanas que asistió y marcó para poner a los europeos dentro de las primeras dos posiciones del Grupo B.
Vargas nació en Lucerna, Suiza, y posee la nacionalidad de República Dominicana gracias a su padre Víctor. Esa herencia latina es por la que el delantero del Sevilla probó suerte a temprana edad dentro del béisbol, pero decidió dejarle atrás cuando se enroló en las divisiones inferiores del Adligenswil de su distrito natal.
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Mientras se hacía un hueco dentro de las academias de su país, Vargas se ganaba la vida pintando casas en su distrito, hasta que llegó su debut como profesional con el FC Luzern en la liga de Suiza, en donde llamó la atención del Augsburgo, que lo fichó en 2019 por cinco temporadas, convirtiéndose así en el primer futbolista dominicano en jugar en la Bundesliga.
A pesar de su doble nacionalidad, Vargas siempre tuvo claro el representar a Suiza a nivel selección, por lo que formó parte de las categorías sub 20 y sub 21. Su buen desempeñó con el equipo alemán le permitió ser convocado por primera vez con la selección absoluta en el 2019; tras su primer llamado se volvió una constante en el combinado suizo, formando parte de las plantillas de las Eurocopas 2020 y 2024 y de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Para la temporada 2024/2025 se dio su fichaje al Sevilla, y tras dos temporadas obtuvo una nueva convocatoria a su selección, ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde se convirtió en el primer jugador con sangre dominicana en anotar en una justa mundialista.
PAR DE DOMINICANOS EN LA SELECCIÓN SUIZA
A Vargas lo acompaña dentro de la plantilla Luca Jaquez, otro jugador suizo con padre dominicano; Suiza es una de las selecciones menos internacionales que hay en esta Copa del Mundo, contando con apenas tres jugadores nacidos fuera del país europeo.
Jaquez también nació en Lucerna, pero su carrera futbolística comenzó antes que la de su compañero, enrolándose en las categorías inferiores de la selección de Suiza pasando por las selecciones sub 15, sub 19, 20 y 21.
Estos son solo dos casos de lo que la diáspora dominicana ha generado alrededor del mundo del futbol; existen otros casos como el de Víctor Núñez, que vestía la camiseta de Costa Rica, aunque nunca disputó una justa mundialista. Están también los nombres de Alejandro Balde y Mariano Díaz, que nacieron en España con ascendencia dominicana, o el de Junior Firpo, que nació en República Dominicana, pero se mudó muy joven al país ibérico.