La Selección Mexicana repite alineación ante Inglaterra
La Selección Mexicana repetirá alineación contra Inglaterra en el Estadio Azteca, dentro de los octavos de final del Mundial 2026.
El once titular del Tri será con Tala Rangel, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.
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Este fue el equipo que derrotó 2-0 a Ecuador en los 16vos de final, con un primer tiempo perfecto y lleno de intensidad, eso es lo que buscará Javier Aguirre en los primeros minutos ante los británicos.
El duelo está programado a las 18 horas en la cancha del Estadio Azteca, donde habrá más de 82 mil espectadores.
Por lo pronto, Noruega, que derrotó 2-1 a Brasil, ya espera rival en cuartos de final, rival que saldrá justamente de esta llave entre mexicanos e ingleses.