Lionel Messi sigue haciendo historia: ahora llega a 20 goles en Copas del Mundo y rompe récord
Una barrera que antes parecía imposible, hoy Lionel Messi se ha encargado de romperla. El argentino se ha convertido en el primer futbolista en festejar 20 goles en Copas del Mundo.
Norteamérica 2026 está siendo una justa histórica para el '10' de la Albiceleste. Desde el silbatazo inicial del torneo, el astro argentino no ha dejado de colocar su nombre en la cima de los registros internacionales. El juego entre Argentina y Cabo Verde, celebrado este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final, no fue la excepción.
Al minuto 29 del partido, Lisandro Martínez mandó un balón largo al área, a la espalda de los defensores, preciso para la carrera del capitán argentino. El rosarino bajó la pelota, controló con categoría y disparó para vencer al portero Vozinha, con lo que anotó el primer tanto del encuentro.
Además de abrir el marcador, con esta anotación Messi llegó a 20 goles en sus seis participaciones mundialistas, un hito sin precedentes.
Empata su mejor marca goleadora en Mundiales
Con este gol ante la escuadra africana, Messi alcanzó la cifra de siete goles en apenas cuatro partidos disputados en Norteamérica 2026. De esta manera, igualó su mejor cuota personal en una sola Copa del Mundo, empatando lo hecho en Qatar 2022, con la diferencia de que en aquella ocasión necesitó siete juegos para conseguirlo.
Asimismo, el argentino se afianza en la cima de la tabla de goleo de la presente edición, tomando distancia de sus más cercanos perseguidores en la carrera por la Bota de Oro:
1. Lionel Messi (Argentina) – 7 goles
2. Kylian Mbappé (Francia) – 6 goles
3. Harry Kane (Inglaterra) – 5 goles
4. Erling Haaland (Noruega) – 5 goles
Los 20 goles de Messi en los Mundiales
A lo largo de sus seis Copas del Mundo, Messi repartió sus anotaciones con un tanto en Alemania 2006, cuatro goles más en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y, de momento, siete en Norteamérica 2026. Estas han sido todas sus anotaciones:
1. Alemania 2006: vs. Serbia y Montenegro (Fase de grupos)
2. Brasil 2014: vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos)
3. Brasil 2014: vs. Irán (Fase de grupos)
4. Brasil 2014: vs. Nigeria (Fase de grupos)
5. Brasil 2014: vs. Nigeria (Fase de grupos)
6. Rusia 2018: vs. Nigeria (Fase de grupos)
7. Qatar 2022: vs. Arabia Saudita (Fase de grupos)
8. Qatar 2022: vs. México (Fase de grupos)
9. Qatar 2022: vs. Australia (Octavos de final)
10. Qatar 2022: vs. Países Bajos (Cuartos de final)
11. Qatar 2022: vs. Croacia (Semifinales)
12. Qatar 2022: vs. Francia (Final)
13. Qatar 2022: vs. Francia (Final)
14. Norteamérica 2026: vs. Argelia (Fase de grupos)
15. Norteamérica 2026: vs. Argelia (Fase de grupos)
16. Norteamérica 2026: vs. Argelia (Fase de grupos)
17. Norteamérica 2026: vs. Austria (Fase de grupos)
18. Norteamérica 2026: vs. Austria (Fase de grupos)
19. Norteamérica 2026: vs. Jordania (Fase de grupos)
20. Norteamérica 2026: vs. Cabo Verde (Dieciseisavos de final)