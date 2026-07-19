Lionel Messi supera a Cafú y es el único titular en tres finales de Copa del Mundo
Solamente dos futbolistas en la historia de la Copa del Mundo estuvieron presentes en tres finales distintas, pero solo uno de ellos lo hizo como titular en cada una de ellas, Lionel Messi. El argentino saltará por tercera ocasión al campo con la intención de conseguir una estrella más para Argentina.
El argentino se presenta en Norteamérica 2026 como el único sobreviviente de aquella selección que jugó la final en contra de Alemania en Brasil 2014. Sumado a su participación en Qatar 2022, Messi se convierte en el primero de dos en jugar todas las finales como titular, después de las tres participaciones que tuvo Cafú con Brasil.
De aquella selección albiceleste que perdió por la mínima ante Alemania hace 12 años, solamente queda Leo, con 18 de los 23 futbolistas ya retirados del futbol, marcando la longevidad que ha tenido el atacante a nivel clubes y selecciones.
Distinto es lo que vive Argentina en comparación con Qatar 2022, pues son nueve los titulares que también comenzaron aquel partido en contra de Francia, incluidos Messi. Con esto es que “la pulga” empata el número de apariciones en una final de Copa del Mundo de Cafú, quien estuvo presente con la selección brasileña de 1994 a 2002.
EL PRIMERO EN LLEGAR
El defensor brasileño salió desde el banquillo para el partido final ante Italia en Estados Unidos 1994, en donde se coronó campeón tras la tanda de penales. Para Francia 1998 sí que fue titular, mismo caso que en Corea-Japón 2002.
Solamente estos dos futbolistas pueden presumir que estuvieron en el campo de juego de las tres finales que disputaron, contando casi con los mismos minutos, pues Cafú entró al terreno de juego en el Mundial del 94 por Jorginho a los 21 minutos del primer tiempo, minutos que separan al brasileño del argentino, que desde el silbatazo inicial estuvo en el campo.
ESTUVIERON, PERO NO JUGARON
Otros cuatro futbolistas estuvieron involucrados de alguna manera en tres finales de Copa del Mundo, pero sin tener participación en cada una de ellas.
El caso más recordado es el de Pelé, que fue parte esencial para que Brasil conquistara los títulos de 1958 y 1970, pero que una lesión en los primeros partidos en 1962 hizo que se perdiera el resto de partidos; aun así es considerado el único que cuenta con tres campeonatos mundiales.
A ellos se suman Pierre Littbarski y Lothar Matthaüs de Alemania, y Ronaldo de Brasil, aunque sin tener minutos en al menos un partido de los tres.
Littbarski participó en los Mundiales de 1982, 1986 y 1990, aunque no vio acción en la final ante Argentina en Mexico 1986; Matthaüs estuvo en las mismas ediciones, pero el mediocampista no formó parte del juego en contra de Italia en España 1982.
Ronaldo jugó las copas de 1994, 1998 y 2002, pero no vio acción en la final de la primera de ellas, la de Estados Unidos 1994.
ARGENTINA EL QUE MÁS REPITE
De las siete selecciones que han jugado dos finales de Copa del Mundo de manera consecutiva, Argentina es la que más titulares repite entre una y otra con nueve jugadores. A la albiceleste le sigue Brasil con ocho futbolistas entre 1958 y 1962.
Países Bajos repitió a siete entre 1974 y 1978; Francia lo hizo con cinco entre 2018 y 2022, mismo número que Alemania entre 1986 y 1990; Italia entre 1934 y 1938, Alemania entre 1982 y 1986, y Brasil entre 1994 y 2002 lo hicieron con cuatro; y Argentina lo hizo con tres entre 1986 y 1990.