Lionel Mpasi, una historia de superación detrás de sus atajadas
Los arqueros se han hecho de un lugar en la narrativa de esta Copa Mundial 2026. Ahora fue el turno de Lionel Mpasi, guardián del arco de la República Democrática del Congo, quien le complicó la vida a los delanteros de Colombia con una actuación para el recuerdo.
Pese a la derrota por 0-1 contra los cafetaleros, hubo un futbolista congolés que se llevó todos los reflectores. El guardameta Lionel Mpasi tuvo un partido casi perfecto, realizó 8 atajadas, la segunda mayor cifra para un arquero en lo que va del torneo. Incluso superó a Vozinha, de Cabo Verde, que realizó 7 contra España, y solo quedó por detrás de Eloy Room, de Curazao, que contabilizó 15 contra Ecuador.
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El guardameta se convirtió en la pesadilla del ataque sudamericano, manteniendo su arco en cero por 76 minutos. El único que lo pudo vencer fue Daniel Muñoz con un disparo desde el sector derecho que necesitó la ayuda de un desvío para dejarlo sin oportunidades. Pero... ¿cuál es la historia de Lionel Mpasi?
De una futura promesa, a reiniciar desde lo más bajo
Nació el 1 de agosto de 1994 en Meaux, Francia, aunque su familia es originaria de la RD Congo. Comenzó su formación en las inferiores del Paris Saint-Germain, donde ganó un título juvenil Sub-17. También pasó a las fuerzas básicas de Toulouse.
En 2015, a la edad de 21 años, parecía que su carrera se truncaba, después de que se quedara sin equipo. Pero un año después, en 2016, un antiguo entrenador de porteros lo invitó al Rodez Aveyron, que en ese entonces estaba en la cuarta división.
Su regreso fue complicado, ya que, tras sufrir lesiones, no pudo jugar un partido oficial sino hasta otro año después, en 2017. Aun así, de a poco, logró ganarse un lugar en la institución y, con el paso del tiempo, fue ascendiendo con el equipo hasta llegar a la Ligue 2 en la campaña 2019-20.
Siguió luchando por llegar a la máxima categoría por cinco años. No obstante, este paso lo dio con otros colores. Y es que, en 2025, Le Havre le ofreció la oportunidad de llegar a lo más alto del fútbol francés como su arquero suplente, siendo este su actual club.
Un viejo conocido de México... de hecho, jugó aquí con la selección de Francia
Durante sus inicios, todavía como una joven promesa, llamó la atención de los seleccionadores franceses. Por esta razón, Lionel Mpasi fue convocado para defender la camiseta de Les Bleus durante la Copa Mundial Sub-17 que se celebró en México.
En aquel torneo alcanzó los cuartos de final y disputó cuatro de los cinco partidos que sostuvo su equipo, antes de caer contra el conjunto Tricolor, que a la postre fue campeón. Tras ello, siguió teniendo actividad con la Sub-18, pero después perdió continuidad y ya no volvió a representar a Francia.
El llamado que le permitió jugar el Mundial
Fue así como, años después, el futbolista congoleño Cédric Bakambu lo convenció de que solicitara su cambio de federación aprovechando su doble nacionalidad. De hecho, él también lo había realizado, pasando de jugar a nivel juvenil con los galos a defender al representativo mayor de la RD Congo.
Y, tras concretar su proceso, en 2022, Lionel Mpasi finalmente vistió por primera vez la camiseta de los Leopardos Celestes. Desde ese entonces, suma 30 llamados y disputó la Copa Africana de Naciones 2023 y 2025. Asimismo, en marzo de este año, viajó a Guadalajara para el repechaje intercontinental y, tras ganar el último boleto mundialista en la cancha, ahora puede vivir el sueño en Norteamérica 2026.
A un paso de hacer historia en el Mundial
En toda su historia, la RD Congo ha jugado dos Copas del Mundo. La primera en Alemania 1974, todavía bajo el nombre del Zaire, donde fue eliminada tras perder sus tres juegos de la fase de grupos.
Ahora, en su regreso a la justa tras 52 años, en Norteamérica 2026, ya sumó su primer punto tras empatar con Portugal en la primera fecha. Y, pese a perder con Colombia, llega con vida a la última fecha, donde, en caso de conseguir su primera victoria en la justa y una combinación de resultados, podrá conquistar su primera clasificación a una fase final del Mundial.
Para ello, el próximo sábado 27 de junio se enfrentará a Uzbekistán por la tercera jornada del Grupo K.