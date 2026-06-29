Los cruces más disparejos y los más parejos de dieciseisavos de final, según el Ranking FIFA
Norteamérica 2026 ha hecho historia al convertirse en el primer Mundial con 48 equipos, añadiendo una ronda más de dieciseisavos de final, respecto a ediciones anteriores. Este nuevo formato, abre la puerta para que las grandes revelaciones se codeen con las potencias en las fases de eliminación directa. Sin embargo, permite que surjan emparejamientos disparejos entre las candidatas al título y las escuadras debutantes.
Para medir qué tan equilibrados son estos duelos, se tomó como referencia la posición de cada selección en el último Ranking FIFA oficial, publicado el pasado 11 de junio. Cabe recordar que en la justa mundialista no participan necesariamente las naciones ubicadas del puesto 1 al 48 del escalafón global, ya que los cupos se reparten por confederaciones. Un ejemplo de ello es Nueva Zelanda, que ingresó como el clasificado con el ranking más bajo del torneo, al ocupar el lugar 85, y fue el único representante de Oceanía.
66 puestos de diferencia entre Argentina y Cabo Verde
Pasando al análisis, el partido entre la vigente campeona del mundo, Argentina, y la actual Cenicienta del torneo, Cabo Verde, es el encuentro con mayor distancia entre ambas selecciones. Mientras la Albiceleste lidera el ranking en la primera plaza, los Tiburones Azules se sitúan en la posición 67, dejando un espacio de 66 peldaños entre ambos.
El segundo compromiso más desbalanceado involucra a otro sudamericano. Ahora es Colombia, número 13 del mundo, que deberá jugar con Ghana, escuadra que ostenta el puesto 73, el más bajo entre todos los que alcanzaron los dieciseisavos de final.
Los 8 partidos más disparejos:
Argentina (1) vs. Cabo Verde (67) — Diferencia: 66 lugares | 3 de julio, 20:00
Colombia (13) vs. Ghana (73) — Diferencia: 60 lugares | 3 de julio, 19:30
EE.UU. (17) vs. Bosnia y Herzegovina (64) — Diferencia: 47 lugares | 2 de julio, 20:00
Inglaterra (4) vs. RD Congo (46) — Diferencia: 42 lugares | 1 de julio, 10:00
Francia (3) vs. Suecia (38) — Diferencia: 35 lugares | 30 de junio, 15:00
Alemania (10) vs. Paraguay (41) — Diferencia: 31 lugares | 29 de junio, 14:30
Canadá (30) 1-0 Sudáfrica (60) — Diferencia: 30 lugares | Ya se disputó
España (2) vs. Austria (24) — Diferencia: 22 lugares | 2 de julio, 13:00
Un duelo entre dos Top 10 será el más parejo
Pero no todos los cruces eliminatorios están desbalanceados. Por ejemplo, el choque de Países Bajos en contra de Marruecos enfrenta a dos potencias actuales con solo un peldaño de diferencia. La Naranja Mecánica se ubica en el octavo lugar, mientras que los Leones del Atlas son el equipo africano mejor posicionado en el séptimo sitio.
Asimismo, hay dos encuentros más donde solo hay dos puestos de distancia entre un rival y otro. El primero es el de Noruega (31 del ranking) ante Costa de Marfil (33 del ranking); en tanto, el segundo es el de Australia (27 del ranking) contra Egipto (29 del ranking).
México vs. Ecuador, entre los más parejos
En el caso del Tricolor, su choque con Ecuador es el sexto con menor diferencia en el ranking. Y es que México se ubica en el 14° peldaño, solo nueve posiciones por arriba de Ecuador, que está en el casillero 23°.
Los 8 partidos más parejos:
Países Bajos (8) vs. Marruecos (7) — Diferencia: 1 lugar | 29 de junio, 19:00
Noruega (31) vs. Costa de Marfil (33) — Diferencia: 2 lugares | 30 de junio, 11:00
Australia (27) vs. Egipto (29) — Diferencia: 2 lugares | 3 de julio, 12:00
Bélgica (9) vs. Senegal (15) — Diferencia: 6 lugares | 1 de julio, 14:00
Portugal (5) vs. Croacia (11) — Diferencia: 6 lugares | 2 de julio, 17:00
México (14) vs. Ecuador (23) — Diferencia: 9 lugares | 1 de julio, 19:00
Suiza (19) vs. Argelia (28) — Diferencia: 9 lugares | 3 de julio, 21:00
Brasil (6) vs. Japón (18) — Diferencia: 12 lugares | 29 de junio, 11:00
Aun así, es importante señalar que el ranking no determinará el resultado del partido. Como prueba de ello queda el encuentro entre Canadá y Sudáfrica, donde los norteamericanos superaban por 30 posiciones a sus rivales, pero en el marcador la diferencia fue de solo 1-0 con un gol en el último minuto del tiempo regular.