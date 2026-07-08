Los millones sí pesan: en 7 de los 8 juegos de Octavos avanzó el equipo más valioso
El futbol suele presumir que el dinero no garantiza los resultados, y aunque una plantilla millonaria no asegura levantar la Copa del Mundo, los octavos de final del Mundial 2026 dejaron un dato difícil de ignorar.
En siete de las ocho eliminatorias avanzó la selección con mayor valor de mercado, con Noruega como la única excepción, al eliminar a Brasil y romper los pronósticos.
Conforme el torneo entra en su etapa decisiva, el valor de las plantillas sigue siendo un buen reflejo del potencial competitivo de las selecciones. Aunque las sorpresas nunca desaparecen, el mercado volvió a demostrar que suele anticipar quiénes tienen mayores posibilidades de seguir con vida.
El ejemplo más claro fue Francia. La plantilla más valiosa del Mundial, cotizada en 1,520 millones de euros, derrotó por la mínima a Paraguay y aseguró su lugar entre los ocho mejores.
Por su parte, Inglaterra, segunda en el ranking económico con 1,360 millones, también hizo valer su jerarquía al eliminar a México en un intenso partido disputado en el Estadio Azteca. Además, Marruecos confirmó que su brillante actuación en Qatar 2022 no fue casualidad porque con una plantilla valuada en 447.7 millones de euros, superó con autoridad a Canadá, cuyo plantel está tasado en menos de la mitad.
Del mismo modo, Suiza eliminó a Colombia, otra serie en la que el equipo con mayor valor de mercado terminó imponiéndose.
La única gran ruptura de esa lógica la protagonizó Noruega. El conjunto encabezado por Erling Haaland, valuado en 589.9 millones de euros, dejó fuera a un Brasil cuya plantilla supera los 928 millones. La diferencia entre ambos supera los 338 millones de euros, lo que convierte esa victoria en la mayor sorpresa de los octavos de final desde el punto de vista económico.
Ese resultado demuestra que el valor de mercado no determina el marcador, pero también confirma que se necesitan actuaciones extraordinarias para romper las tendencias. Noruega no solo eliminó a uno de los máximos favoritos al título, sino que se convirtió en el único equipo capaz de desafiar el orden que marcaba el mercado.
Los cuartos de final también reflejan esa lógica. Entre los ocho sobrevivientes aparecen las seis plantillas más valiosas: Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Noruega, acompañadas por Marruecos y Suiza.
Es decir, la gran mayoría de las selecciones que continúan en la pelea también ocupaban los primeros lugares del ranking económico antes de comenzar la fase de eliminación directa.
El futbol sigue dejando espacio para las sorpresas, y esa es una de las razones por las que el Mundial resulta tan atractivo, pero los datos de esta edición muestran que las excepciones fueron precisamente eso: excepciones.
En siete de las ocho llaves de octavos de final, el equipo con mayor valor de mercado terminó imponiendo su jerarquía. Solo Noruega recordó que, de vez en cuando, el balón todavía consigue desafiar al dinero.
Para los Cuartos de Final, los partidos con más diferencia económica entre rivales son entre Francia y Marruecos, con una diferencia de 1,072 millones de euros entre ambos, así como el de Inglaterra contra Noruega, con una brecha de 770 entre estos dos equipos europeos.
Entre España y Bélgica la diferencia es de 672 millones de euros a favor del equipo ibérico, mientras que entre Argentina y Suiza la brecha es de 475 millones, a favor de la Albiceleste.
El valor de los 16 mejores del Mundial:
Francia: 1,520 mde
Inglaterra: 1,360
España: 1,220
Portugal: 1,010
Brasil: 928
Argentina: 807
Noruega: 589
Bélgica: 547
Marruecos: 447
Estados Unidos: 385
Suiza: 332
Colombia: 302
Paraguay: 205
Canadá: 198
México: 191
Egipto: 120
Australia: 77