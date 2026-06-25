Luis de la Fuente describe a Lamine Yamal como un “genio” del futbol
Dieciocho años suelen ser una edad para aprender en una Copa del Mundo. En España, en cambio, alcanzan para ser una de los pilares de una selección candidata al título.
Luis de la Fuente lo sabe y por eso, cuando le preguntaron por Lamine Yamal antes del partido contra Uruguay, que podría definir al líder del grupo H del Mundial 2026, habló de un futbolistas que hace tiempo dejó de ser una promesa.
“Es un chico de 18 años que tiene la suerte de tener un talento único, de esos llamados a ser genios del futbol”, dijo el seleccionador español en Guadalajara, en la conferencia previa al duelo contra los uruguayos en el Estadio Akron.
La expicación de De la Fuente no se quedó únicamente en las condiciones futbolísticas del extremo del FC Barcelona. También se detuvo a platicar de la persona que hay detrás del jugador y en la forma en la que, pese a su juventud, ha lidiado con la exposición de ser una de las principales caras de su equipo.
“La consecuencia de todo esto es que tiene una actitud de un chico de 30 años. Sabe aguantar la presión mediática de una manera increíblemente positiva. Todo eso lo lleva a ser un futbolista genial”, añadió.
El elogio llegó en un momento importante para España. Después del sorpresivo empate contra Cabo Verde y la goleada contra Arabia Saudita, la selección llegó a Guadalajara con la posibilidad de asegurar el primer lugar del grupo H frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa.
Buena parte de las miradas vuelven a estar sobre Lamine, pero De la Fuente insistió en que el crecimiento del equipo pasa por ejecutar una idea colectiva y no por depender de una sola figura.
El entrenador comentó que la obligación de su equipo es mantener la identidad que lo trajo hasta este punto. España todavía tiene margen para mejorar, pero no quiere hacerlo alejándose de su modelo, sino reforzar las bases que le permiten competir como una de las favoritas.
“Lo que tenemos que hacer es mantener nuestra identidad. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Hay que seguir mejorando y creciendo, pero desde una idea y un modelo reconocible”, agregó.
Esa misma lectura la llevó al análisis del Mundial. De la Fuente rechazó la idea de que Cabo Verde y Arabia Saudita hayan sido rivales sencillos y aseguró que este torneo ha demostrado la enorme paridad que existe entre selecciones.
“Ha habido una enorme pardidad y cada partido representa una dificultad diferente. Cabo Verde y Arabia Saudí juegan diferentes, así como Uruguay. Todos son difíciles”.
El siguiente examen será contra Uruguay, rival que el técnico español respeta por su intensidad y por la presencia de Marcelo Bielsa en el banquillo. De la Fuente reconoció que ha seguido durante años la carrera del entrenador argentino y que enfrentarlo significa un reto especial dentro del Mundial.
“Yo soy un gran admirador de Bielsa, he seguido mucho su trayectoria. Cuando estaba en el Athletic Bilbao estuve cuatro o cinco meses yendo a ver todos los entrenamientos de él y he tenido la suerte de convivir con él en Madrid. Estoy encantado de competir, mañana es la primera vez que nos enfrentamos”, concluyó el entrenador de la selección favorita a ganar la Copa del Mundo.