Lumumba Vea ya está en Guadalajara para apoyar a Congo ante Colombia
Lumumba Vea ya está en Guadalajara. Después de días de incertidumbre, de un debut mundialista que tuvo que ver a la distancia y de un viaje condicionado por las restricciones sanitarias a causa del ébola que rodean a la República Democrática del Congo en su llegada a la Copa del Mundo, Michel Kuka Mboladinga aterrizó en México para acompañar a los Leopardos Celestes en el partido contra Colombia.
El aficionado congoleño, mejor conocido en el mundo del futbol como Lumumba Vea o “La Estatua Humana”, compartió en sus redes sociales un video desde el aeropuerto de Guadalajara y confirmó que el trayecto desde París salió como estaba previsto.
“¡Gracias, Señor, por tu gracia! Todo salió como estaba previsto de París a Guadalajara. Ya llegamos bien... ¡Guadalajara, aquí estamos!”, escribió en su cuenta de Instagram el hincha que se ha convertido desde hace tiempo en uno de los símbolos más reconocibles de la afición congoleña.
Lumumba Vea perdió el debut de la RD Congo contra Portugal en Houston el miércoles pasadao, duelo en el que los africanos empataron 1-1 y sumaron el primer punto mundialista de su historia.
El brote de ébola que sufre su país obligó a endurecer los protocolos para los ciudadanos congoleños que buscaban entrar a Estados Unidos, con una exigencia de permanecer 21 días en un tercer país antes de pisar territorio estadounidense, algo que el aficionado no pudo cumplir a tiempo.
La propia selección congoleña también tuvo que adaptar su logística antes del torneo. Como parte del protocolo sanitario y migratorio, la delegación modificó su preparación, trabajó bajo medidas especiales en Europa y vio cómo algunos planes se alteraban por las dudas sanitarias alrededor del brote, incluido el amistoso ante Chile que fue suspendido en España y al final tuvo que disputarse a puerta cerrada en Francia.
Días antes, el propio Lumumba había encendido la expectativa con una publicación en la que aparecía con su tradicional postura de estatua y un teléfono con la bandera de México en la pantalla. “Siguiente parada: México. La aventura acaba de comenzar. Levántate con los leopardos. ¿Listo para lo que sigue?”, decía el mensaje, que de inmediato generó respuestas de aficionados mexicanos dándole la bienvenida al país.
Por eso Guadalajara aparece como una escala especial en esta historia. El martes 23 de junio, la RD Congo enfrentará a Colombia en el Estadio Guadalajara, en la segunda jornada del Grupo K, y Lumumba Vea finalmente podrá estar cerca de una selección a la que ha seguido durante años con una forma de aliento que no se parece a ninguna otra: de pie, inmóvil, con la mano derecha levantada y en silencio en los 90 minutos.
Lumumba Vea realiza ese gesto como homenaje a Patrice Lumumba, héroe nacional y padre de la patria congoleña. Desde 2013 ha buscado acompañar a los Leopardos en todos los estadios posibles, aunque fue en la Copa Africana de Naciones 2025 cuando su figura terminó por hacerse viral por una manera de apoyar que no necesita gritos para llamar la atención.
Ahora, después de los obstáculos, las restricciones y el viaje desde París, la “Estatua Humana” ya está en Guadalajara para vivir el Mundial desde la tribuna.