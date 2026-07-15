Maradona, Las Malvinas y Messi: "La Cuarta Estrella", el himno que acompaña el sueño de Argentina
A noventa minutos de volver a una Final del Mundo, Argentina tiene un nuevo himno. "La Cuarta Estrella" acompaña el camino de la Albiceleste en el Mundial 2026 y, al igual que "Muchachos" en Qatar 2022, busca convertirse en la banda sonora de la búsqueda de la copa mundial.
"Muchachos… quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial" es parte de la letra de aquella canción, que hoy acumula más de 65 millones de reproducciones en YouTube.
Escrita por Pablo Quintana, 'Palmito', "La Cuarta Estrella" no basa su fuerza únicamente en el coro. En apenas catorce versos condensa algunos de los episodios más importantes y dolorosos de la historia de la Selección Argentina.
Letra de "La Cuarta Estrella"
Son hincha de La Selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez.
Y treinta y dos años después
la Scaloneta va a vengar
La copa que le robaron al diez
la que no nos dejaron levantar.
Quiero ver la cuarta estrella
brillar en la camiseta
soy argento de la cuna hasta el cajón.
Por Malvinas, por el Diego,
por la última de Leo
Argentina quiero verte bicampeón.
Pasión e historia en unos cuantos versos
La Tercera como punto de partida
"Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez"
La primera referencia del cántico remite al título conseguido en Qatar 2022. Tuvieron que pasar 36 años para que Argentina volviera a levantar la Copa del Mundo, desde México 1986 hasta Qatar 2022. Ahora, nuevamente con México en la ecuación, Lionel Messi busca conquistar el bicampeonato con la Albiceleste.
La herida abierta de Estados Unidos 94
"Y 32 años después… vengar la copa que le robaron al Diez"
El verso hace referencia a uno de los episodios más dolorosos en la memoria del aficionado argentino: el amargo adiós de su máxima figura tras dar positivo por efedrina.
Tras levantar la Copa en México 1986, la Albiceleste volvió a disputar una Final cuatro años después, en Italia 1990, pero un penal convertido por Andreas Brehme al minuto 85 le dio el título a Alemania Federal y dejó a Diego Maradona a minutos del bicampeonato.
Cuatro años más tarde, en Estados Unidos 1994, Maradona llegó con la intención de volver a levantar el trofeo y la Selección ilusionaba a todo un país. Argentina goleó 4-0 a Grecia, partido en el que 'El Diez' marcó su último gol en una Copa del Mundo, y después venció 2-1 a Nigeria.
Sin embargo, el sueño terminó abruptamente cuando Maradona dio positivo por efedrina en un control antidopaje, lo que provocó su expulsión del torneo y puso fin a su historia en los Mundiales.
Lo que parecía el inicio de una nueva campaña rumbo a la Final terminó en un golpe del que Argentina no pudo recuperarse. Perdió 2-0 ante Bulgaria en el cierre de la fase de grupos y posteriormente Rumania la eliminó en los octavos de final.
Malvinas, más allá del futbol
"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo"
El verso más sensible de la canción abandona por un momento el futbol para referirse a uno de los episodios más importantes de la historia argentina.
Un capítulo político que las semifinales ante Inglaterra reabren en la conversación.
El conflicto armado de 1982 por las Islas Malvinas, archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur, duró 74 días y dejó alrededor de 900 personas fallecidas. Ese episodio histórico es citado en el cántico.
Actualmente, las Islas Malvinas permanecen bajo administración efectiva del Reino Unido, aunque continúan siendo un territorio cuya soberanía es reclamada por la República Argentina.
La despedida de Messi
Finalmente, y de regreso al plano deportivo, la canción cierra el círculo con una nueva referencia a Lionel Messi. El cántico presenta la búsqueda del bicampeonato como la gran última hazaña de La Pulga con la Albiceleste, al tratarse de su última Copa del Mundo.
Así como "Muchachos" quedó inmortalizada junto al título de Qatar 2022, "La Cuarta Estrella" busca quedar ligada al camino de Argentina en el Mundial 2026.
La canción ya suena. Ahora, Messi tiene la oportunidad de convertirla en historia.