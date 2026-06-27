Mehdi Taremi, capitán de Irán, acusa a la FIFA: “Nos quieren fuera”
Mehdi Taremi, capitán de la selección de Irán, explotó contra la FIFA después del empate 1-1 entre su país y Egipto en Seattle, en el cierre de la actividad del Grupo G del Mundial 2026.
El delantero no escondió la frustración por el resultado, pero llevó sus críticas mucho más allá del partido y apuntó directamente contra las condiciones que ha vivido su selección durante la Copa del Mundo.
“Esta Copa del Mundo es un desastre”, dijo Taremi ante los medios, después de una noche en la que Irán quedó a la espera de otros resultados para saber si avanza a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.
El atacante también fue claro al hablar del trato que, según él, ha recibido su equipo: “No está bien ni es justo”.
La molestia de Taremi no nació solo por el empate ante Egipto ni por el gol anulado a Irán en el tiempo agregado, una acción que habría cambiado por completo su panorama en el Grupo G.
Su reclamo viene de todo el torneo. Irán tuvo que instalar su base de concentración en Tijuana, México, después de modificar su plan original en Estados Unidos por problemas de visado y restricciones de viaje. Desde ahí, la selección ha tenido que moverse hacia territorio estadounidense para disputar sus partidos.
Taremi cuestionó que una selección mundialista tenga que viajar constantemente desde México para competir en Estados Unidos.
Aclaró que no tenía nada contra Tijuana ni contra la gente mexicana, pero sostuvo que esa dinámica no corresponde a una competencia profesional. “Como jugadores profesionales, en una competición profesional, no está bien”, señaló.
El capitán también recordó que Gianni Infantino visitó el vestidor iraní después del primer partido contra Nueva Zelanda y prometió que los problemas serían atendidos.
Según Taremi, la situación no cambió. Irán incluso denunció esta semana que el propio delantero y el auxiliar Saeed Alhoei fueron retenidos por autoridades estadounidenses antes del viaje a Seattle, lo que retrasó la salida del equipo.
El contexto político ha acompañado a Irán durante todo el Mundial. La selección llegó al torneo entre tensiones diplomáticas, restricciones migratorias y protestas de aficionados. En la cancha tampoco ha tenido un camino sencillo: empató 2-2 con Nueva Zelanda, igualó sin goles ante Bélgica y cerró la fase de grupos con otro empate ante Egipto.
Taremi falló un penalti temprano contra los egipcios y después estrelló un cabezazo en el travesaño. Irán creyó encontrar el gol de la clasificación en el agregado, pero el VAR anuló la jugada por fuera de lugar. Ese desenlace terminó de encender el malestar de una selección que todavía puede avanzar, pero que ya dejó una de las críticas más fuertes contra FIFA en lo que va del Mundial.
“Si nos quieren fuera, está bien, vámonos”, lanzó Taremi. La frase resumió el sentimiento de un equipo que no solo pelea por seguir en la Copa, sino que también siente que ha competido en condiciones desiguales desde antes de jugar su primer partido.