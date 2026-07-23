Memo Ochoa, el mejor portero mexicano en la historia de los mundiales
Guillermo Ochoa colgó los guantes y los tacos en el estadio donde había comenzado su carrera profesional, el Estadio Azteca. Javier Aguirre lo mandó al campo durante los minutos finales de la victoria por 3-0 sobre Chequia y el guardameta recibió una última ovación en el inmueble donde debutó con el América en 2004.
La aparición elevó su registro a 12 partidos mundialistas, uno más que Antonio Carbajal, y completó un recorrido iniciado 20 años antes. Ochoa fue convocado a seis copas del mundo, desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, aunque fue suplente en las primeras dos y tuvo minutos en las últimas cuatro.
Entre Brasil 2014 y Qatar 2022 disputó como titular los 11 encuentros de México. En ese periodo fue clave para firmar el empate frente al Brasil anfitrión, contribuyó de forma importante a mantener la victoria contra la Alemania campeona del mundo y detuvo un penalti a Robert Lewandowski ante Polonia que dejó vivo al Tri.
La comparación exige matices. Pablo Larios conserva la mejor actuación de un portero mexicano en una sola edición: recibió dos goles y alcanzó los cuartos de final en 1986. Antonio Carbajal disputó cinco Mundiales, Jorge Campos fue titular en 1994 y 1998, y Oswaldo Sánchez ocupó el arco en Alemania 2006.
Ochoa no encabeza todos esos rubros, pero en la suma sale ganador: es el arquero mexicano con más partidos mundialistas y el único conactuaciones decisivas en tres ediciones distintas.
Tres Mundiales, tres partidos decisivos
Ochoa recibió 12 goles en sus 12 apariciones mundialistas: tres en Brasil 2014, seis en Rusia 2018 y tres en Qatar 2022. No permitió ninguno en sus pocos minutos de 2026.
Su promedio de un gol por encuentro no es el mejor entre los porteros mexicanos, pero su candidatura se construye en otra parte.
En Fortaleza mantuvo el 0-0 frente al Brasil anfitrión. Cuatro años después ayudó a México a derrotar por 1-0 a Alemania, entonces campeona del mundo. En Qatar detuvo un penalti a Robert Lewandowski para conservar el empate sin goles frente a Polonia.
También fue elegido tres veces mejor jugador del partido, la mayor cantidad para un mexicano en la historia de la competencia. El reconocimiento no existía en la écpoca de Carbajal o Larios, sin embargo confirma que Ochoa fue la figura de México en distintas ediciones.
Larios tuvo el mejor Mundial
Pablo Larios conserva el argumento estadístico más fuerte contra Ochoa. En México 86 recibió solamente dos goles en cinco partidos, con tres porterías en cero y un promedio de 0.40 tantos permitidos por encuentro.
Bélgica y Paraguay fueron los únicos equipos que lo vencieron. Después mantuvo el arco invicto frente a Irak, Bulgaria y Alemania Federal. El partido de cuartos de final terminó 0-0 tras 120 minutos, antes de que México quedara eliminado en la tanda de penaltis.
Ochoa nunca alcanzó esa ronda como titular. México fue eliminado en octavos de final en 2014 y 2018, mientras que en Qatar 2022 quedó fuera en la fase de grupos. Su promedio de goles recibidos tampoco iguala el de Larios.
Los números obligan a separar dos afirmaciones: Larios tuvo el mejor Mundial de un portero mexicano; Ochoa construyó la mejor carrera mundialista.
Raúl Rangel también dejó en 2026 uno de los mejores torneos individuales de un guardameta nacional, con cuatro porterías en cero consecutivas. Su trayectoria mundialista, sin embargo, todavía se limita a una edición.
Carbajal jugó en más ediciones
Antonio Carbajal fue el primer futbolista que disputó cinco copas del mundo. Participó en Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. Su récord permaneció vigente por 32 años.
La “Tota” tuvo minutos en las cinco ediciones; Ochoa fue convocado a seis, pero solamente entró al campo en cuatro.
Memo lo superó en número de partidos. Carbajal terminó con 11 apariciones mundialistas y Ochoa llegó a 12 después de su ingreso ante Chequia. Carbajal recibió 25 goles, pero defendió a una selección que sufría para competir.
Campos fue el referente de dos ciclos
Jorge Campos fue titular en los ocho partidos de México en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Recibió cuatro goles en la primera edición y siete en la segunda.
En 1994 mantuvo el arco en cero frente a Noruega y realizó una intervención decisiva contra Irlanda. México terminó como líder de su grupo, pero fue eliminado por Bulgaria en penaltis. Cuatro años después volvió a superar la primera fase antes de caer contra Alemania.
Campos convirtió la portería mexicana en una referencia internacional, pero su paso mundialista abarca ocho encuentros como titular durante dos ediciones, mientra que Ochoa acumuló cuatro partidos más y fue decisivo en tres torneos distintos.
Oswaldo tuvo un Mundial como titular
Oswaldo Sánchez integró las convocatorias de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, pero solamente tuvo minutos en la última. Disputó cuatro partidos, recibió cinco goles y mantuvo el arco en cero frente a Angola.
México avanzó a octavos de final y fue eliminado por Argentina en tiempo extra. Su trayectoria con la selección y en la Liga MX lo coloca entre los grandes porteros nacionales, pero su paso mundialista quedó limitado a una edición como titular.
La mejor carrera mundialista
No existe una base estadística homogénea para comparar porteros de cinco épocas. Los registros antiguos tampoco permiten medir porcentaje de atajadas, dificultad de los disparos o goles evitados con los criterios actuales.
Pero Ochoa sí encabeza los indicadores comunes: disputó 12 partidos, fue titular en tres ediciones consecutivas y resultó decisivo frente a Brasil en 2014, Alemania en 2018 y Polonia en 2022.
Larios tuvo el mejor Mundial individual. Carbajal participó en más ediciones. Campos fue titular durante dos ciclos y Rangel destacó en 2026. Ninguno repitió actuaciones determinantes en tantos torneos como Ochoa.
Ese recorrido hace de Guillermo Ochoa como el mejor portero mexicano en la historia de los mundiales.