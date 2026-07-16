Messi, entre los únicos futbolistas en jugar en tres finales del Mundial
La aventura de Lionel Messi en esta Copa Mundial ha estado marcada por las hazañas y los récords de principio a fin. Desde colocarse como el máximo anotador histórico del certamen con 21 tanto, hasta unirse ahora al selecto grupo de jugadores que han disputado tres finales distintas en este torneo.
Este miércoles 15 de julio, Argentina vino de atrás para superar a Inglaterra por 2-1 en las semifinales de la Copa del Mundo. Los dos tantos de La Albiceleste cayeron sobre el cierre del encuentro gracias a dos asistencias del '10' argentino, quien habilitó de gran manera a Enzo Fernández al minuto 85 y a Lautaro Martínez al 90+2'.
De esta manera, Messi, quien disputó las finales de Brasil 2014 y Qatar 2022, volverá a plantarse en el partido más importante del fútbol, ahora en Norteamérica 2026.
Solo Cafú jugó tres finales del Mundial... y ahora Messi
A lo largo de la historia de las Copas del Mundo, solo cinco futbolistas habían alcanzado tres finales con sus respectivas selecciones. Entre ellos estaban Pelé, Cafú y Ronaldo por parte de Brasil; así como Lothar Matthäus y Pierre Littbarski con Alemania. Ahora, Messi se convertirá en el sexto integrante de esta lista de época.
Sin embargo, hay un detalle que destaca al argentino sobre la gran mayoría. Y es que Lionel, de jugar en este 2026, habrá visto acción en cada una de las tres finales, algo que solo el brasileño Cafú había logrado registrar en la historia. Los demás se perdieron al menos un duelo por el título, ya sea porque fueron suplentes o, como en el caso de Pelé, porque una lesión lo dejó fuera del partido definitivo en Chile 1962.
- Pelé: 1958 - campeón / 1962 - campeón (no jugó) / 1970 - campeón
- Lothar Matthäus: 1982 (no jugó) / 1986 subcampeón / 1990 - campeón
- Pierre Littbarski: 1982 subcampeón / 1986 subcampeón (no jugó) / 1990 - campeón
- Ronaldo: 1994 - campeón (no jugó) / 1998 subcampeón / 2002 - campeón
- Cafú: 1994 - campeón / 1998 subcampeón / 2002 - campeón
- Lionel Messi: 2014 subcampeón / 2022 - campeón / 2026 (final por disputarse)
¿Cuándo será la gran final de Norteamérica 2026?
La gran final de la Copa del Mundo se celebrará en Nueva Jersey este domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Argentina y España se verán las caras en búsqueda de quedarse con la gloria.
Por un lado, Lionel Messi buscará coronar su carrera con un segundo título mundial consecutivo y el cuarto para su país. En tanto, La Furia Roja intentará bordar su segunda estrella histórica de la mano de figuras como Lamine Yamal, Rodri, Pedri y Mikel Oyarzabal.