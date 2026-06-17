Messi hace historia: hat-trick, iguala récord goleador y llega a 6 Mundiales con Argentina
Argentina comenzó con autoridad su participación en la Copa Mundial de 2026 al imponerse por 3-0 a Argelia en duelo correspondiente al Grupo J. La gran figura de la noche fue Lionel Messi, quien marcó los tres goles del encuentro y escribió una nueva página dorada en la historia del futbol internacional.
El partido disputado en Kansas City tuvo un ambiente completamente favorable para la Albiceleste. Miles de aficionados argentinos llenaron las gradas y acompañaron a su selección en una noche que terminó siendo histórica para su capitán.
Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni asumió el protagonismo del encuentro. Con posesión de balón, circulación constante y llegadas por los costados, Argentina fue inclinando el campo a su favor hasta encontrar recompensa al minuto 17.
Messi apareció dentro del área para abrir el marcador y desatar la celebración de los aficionados albicelestes. El tanto le permitió a Argentina jugar con mayor tranquilidad frente a una selección argelina que tuvo dificultades para generar peligro en ataque.
Aunque el equipo africano intentó reaccionar durante algunos lapsos del primer tiempo, la defensa argentina mantuvo el orden y evitó cualquier sorpresa antes del descanso.
Para la segunda mitad, la Albiceleste mantuvo el control del partido. La diferencia en el marcador aumentó al minuto 60, cuando nuevamente apareció Messi para definir una jugada ofensiva y colocar el 2-0 que prácticamente sentenció el encuentro.
Con Argelia obligada a adelantar líneas, Argentina encontró más espacios y volvió a castigar. Al minuto 76, el capitán argentino completó su triplete con una nueva definición que selló el 3-0 definitivo y confirmó una actuación memorable.
¿Cuántos goles tiene Messi en los Mundiales? Iguala récord de Klose
Más allá del resultado, la noche tuvo un valor histórico para Lionel Messi. Con su aparición ante Argelia, el delantero se convirtió en el primer futbolista en disputar partidos en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, una marca inédita en la historia del torneo.
Además, los tres goles anotados le permitieron alcanzar los 16 tantos mundialistas e igualar el récord histórico que hasta ahora pertenecía en solitario al alemán Miroslav Klose. A pocos días de cumplir 39 años, el astro argentino volvió a demostrar su vigencia en el escenario más importante del futbol.
Tras completar su triplete, Messi abandonó el terreno de juego entre una ovación ensordecedora de los aficionados presentes en Kansas City, quienes reconocieron una actuación que quedará marcada entre las más importantes de su carrera mundialista.
Con los tres puntos, Argentina se coloca como líder del Grupo J y confirma su candidatura para pelear nuevamente por el título. Mientras tanto, Messi sigue ampliando su legado, ahora como el primer jugador en disputar seis Mundiales y como copropietario del récord goleador histórico de la competición.