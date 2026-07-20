Messi publica emotivo mensaje tras perder la final del Mundial: “Va a costar que cierre esta herida”
Las despedidas siempre son dolorosas, y más para Lionel Messi, que podría no regresar a una Copa del Mundo. Con un adiós amargo tras la derrota en la final ante España, el astro argentino envió un mensaje a sus seguidores lleno de reflexión y agradecimiento por lo que vivió en Norteamérica 2026.
“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió Leo en una publicación en Instagram.
“La Pulga” hacía referencia al camino complicado que vivió Argentina en la Copa del Mundo, sobre todo en la ronda de eliminación directa, en donde en tres de sus cinco partidos tuvo que jugar hasta el tiempo extra, mientras que otros dos se resolvieron en los últimos minutos del tiempo regular.
Messi se va de la que tal vez sea su última Copa del Mundo con un par de récords bajo el brazo, aunque junto a sus compañeros se les escapó la posibilidad de convertirse en la tercera selección en la historia en ser bicampeona del mundo. Aun así, el atacante sabe que llegar a disputar dos finales de manera consecutiva no es una tarea sencilla.
“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, añadió el argentino.
De aquella generación argentina que llegó a la final de Brasil 2014 ante Alemania, solo quedaba Lionel Messi. Sin embargo, fue una selección que consiguió estar presente en tres de las últimas cinco finales mundialistas; el precedente más cercano son las tres finales consecutivas que disputó Brasil entre 1994 y 2002.
“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, continuaba el mensaje.
Por último, Messi felicitó a España por lo conseguido el pasado 19 de julio en Nueva York, obteniendo su segunda estrella en la Copa del Mundo y ganando apenas la segunda final mundialista que ha disputado en su historia.
“También quiero felicitar a España por el campeonato”, sentenció Leo en su publicación.
¿Volverá Messi a un Mundial?
Por ahora no hay una respuesta firme por parte de Lionel Messi, quien se limitó a decirle a los medios que no sabía si participaría en la siguiente Copa del Mundo. El atacante comentó que mientras pueda seguir jugando y aportando al equipo, lo hará, pero llevará su preparación día con día.
Hay que recordar que, para la justa de 2026, Leo Messi no confirmó su presencia con la Albiceleste hasta las vísperas del torneo, aunque después admitió que llevaba un año preparándose para disputarlo. Por lo pronto, solo queda esperar un par de años para saber si volveremos a ver a Messi en un Mundial, sobre todo cuando la edición de 2030 tendrá como una de sus sedes a Argentina.