Muere Jayden Adams, mundialista con Sudáfrica, a los 25 años
El futbol sudafricano está de luto por la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección nacional y del Mamelodi Sundowns, a los 25 años.
La noticia fue confirmada este sábado 11 de julio por el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y el sindicato de futbolistas del país. Hasta el momento no se ha informado la causa de su fallecimiento.
¿Quién era Jayden Adams?
Adams se formó en la academia del Stellenbosch FC y debutó profesionalmente en 2020. En enero de 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, con el que conquistó la Liga de Campeones de África 2025-26.
Con la selección de Sudáfrica acumuló 13 partidos y marcó dos goles, ambos durante las eliminatorias mundialistas. En el Mundial 2026 fue titular ante México y Chequia, además de ingresar como suplente en la victoria sobre Corea del Sur que permitió a los Bafana Bafana avanzar por primera vez a una ronda de eliminación directa. Sudáfrica quedó fuera posteriormente al perder 1-0 frente a Canadá.
Su participación mundialista también estuvo marcada por la muerte de su abuela, Marianna Adams, un día antes del partido contra los checos. El mediocampista permaneció con la concentración y disputó el encuentro como titular.
Autoridades deportivas, futbolistas y representantes del futbol internacional lamentaron la muerte de Adams, quien venía de consolidarse en uno de los clubes más importantes del continente africano.