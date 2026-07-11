SI Mexico

Muere Jayden Adams, mundialista con Sudáfrica, a los 25 años

El mediocampista del Mamelodi Sundowns disputó tres partidos en la Copa del Mundo 2026 y formó parte de la primera selección sudafricana que avanzó a una ronda de fase final.

Rodrigo Corona

Jayden Adams disputa un balón con Julián Quiñones en el Mundial 2026
Jayden Adams disputa un balón con Julián Quiñones en el Mundial 2026 / Luke Hales/Getty Images

El futbol sudafricano está de luto por la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la selección nacional y del Mamelodi Sundowns, a los 25 años.

La noticia fue confirmada este sábado 11 de julio por el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y el sindicato de futbolistas del país. Hasta el momento no se ha informado la causa de su fallecimiento.

¿Quién era Jayden Adams?

Adams se formó en la academia del Stellenbosch FC y debutó profesionalmente en 2020. En enero de 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, con el que conquistó la Liga de Campeones de África 2025-26.

Con la selección de Sudáfrica acumuló 13 partidos y marcó dos goles, ambos durante las eliminatorias mundialistas. En el Mundial 2026 fue titular ante México y Chequia, además de ingresar como suplente en la victoria sobre Corea del Sur que permitió a los Bafana Bafana avanzar por primera vez a una ronda de eliminación directa. Sudáfrica quedó fuera posteriormente al perder 1-0 frente a Canadá.

Su participación mundialista también estuvo marcada por la muerte de su abuela, Marianna Adams, un día antes del partido contra los checos. El mediocampista permaneció con la concentración y disputó el encuentro como titular.

Autoridades deportivas, futbolistas y representantes del futbol internacional lamentaron la muerte de Adams, quien venía de consolidarse en uno de los clubes más importantes del continente africano.

Published |Modified
Rodrigo Corona
RODRIGO CORONA

Reportero en Sports Illustrated México. Apasionado por contar historias del mundo deportivo.

Home/Mundial 2026