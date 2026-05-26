Mundial 2026: Las 16 sedes y los partidos que no te puedes perder en cada una
El Mundial 2026 será el más grande de la historia. 48 selecciones, 104 partidos, 16 sedes repartidas entre tres países y 39 días de fútbol sin pausa. Desde el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio hasta la Final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio, cada sede tiene al menos dos partidos que justifican el viaje o el despertador a las 4 de la mañana.
Dos semifinales, una en Dallas y otra en Atlanta. El partido por el tercer lugar en Miami. Y la final en Nueva York/Nueva Jersey. Dallas será la sede con más partidos del torneo con nueve. México recibirá 13 partidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estados Unidos concentrará 78 y Canadá otros 13. Estos son los partidos más atractivos de cada sede.
Tres países, 16 sedes, 104 partidos y un mes y medio de fútbol. El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en Ciudad de México y termina el 19 de julio en Nueva York. Nunca antes una Copa del Mundo tuvo esta escala. La fiesta está a punto de empezar.
MÉXICO
Estadio Ciudad de México
- México vs Sudáfrica - Partido inaugural (11 junio)
- México vs Chequia - Último partido de grupo (24 junio)
- Octavos de final - 5 de julio
Estadio Guadalajara
- México vs Corea del Sur (18 junio)
- Uruguay vs España - Grupo H (26 junio)
Estadio Monterrey
- Japón vs Túnez — Grupo F (20 junio)
- Sudáfrica vs Corea del Sur — Grupo A (24 junio)
- Dieciseisavos de Final (29 de junio)
ESTADOS UNIDOS
- Estadio Dallas
- Inglaterra vs Croacia — Grupo L (17 junio)
- Argentina vs Austria — Grupo J (22 junio)
- Semifinal (14 julio)
Estadio Atlanta
- España vs Cabo Verde — Grupo H (15 junio)
- Semifinal (15 julio)
- Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- Francia vs Senegal — Grupo I (16 junio)
- Panamá vs Inglaterra — Grupo L (27 junio)
- FINAL DEL MUNDIAL (19 julio)
Estadio Miami
- Brasil vs Escocia — Grupo C (14 junio)
- Colombia vs Portugal — Grupo K (27 junio)
- Partido por el Tercer Lugar (18 julio)
Estadio Houston
- Portugal vs RD Congo — Grupo K (17 junio)
- Países Bajos vs Suecia — Grupo F (20 junio)
Estadio Los Ángeles
- Estados Unidos vs Paraguay — Debut USA (12 junio)
- Turquía vs Estados Unidos — Grupo D (25 junio)
- Cuartos de final (10 julio)
Estadio Boston
- Inglaterra vs Ghana — Grupo L (23 junio)
- Noruega vs Francia — Grupo I (26 junio)
- Cuartos de final (9 julio)
Estadio Filadelfia
- Brasil vs Haití — Grupo C (19 junio)
- Francia vs Irak — Grupo I (22 junio)
Estadio Kansas City
- Argentina vs Argelia — Grupo J (16 junio)
- Cuartos de Final (11 julio)
Estadio Seattle
- Bélgica vs Egipto — Grupo G (15 junio)
- Egipto vs Irán — Grupo G (26 junio)
Estadio San Francisco
- Turquía vs Paraguay — Grupo D (19 junio)
- Paraguay vs Australia — Grupo D (25 junio)
CANADÁ
Estadio Toronto
- Canadá vs Bosnia — Debut Canadá (12 junio)
- Alemania vs Costa de Marfil — Grupo E ( 20 junio)
Estadio Vancouver
- Suiza vs Canadá — Grupo B (18 junio)
- Nueva Zelanda vs Bélgica — Grupo G (26 junio)