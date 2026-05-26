SI Mexico

Mundial 2026: Las 16 sedes y los partidos que no te puedes perder en cada una

Conoce todas las sedes de la Copa del Mundo y los juegos más destacados que se jugaran ahí; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey contarán con estos encuentros.

Álvaro Piñeirua

El estadio Azteca/Banorte será nombrado estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo.
El estadio Azteca/Banorte será nombrado estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo. / Héctor Vivas/Getty Images

El Mundial 2026 será el más grande de la historia. 48 selecciones, 104 partidos, 16 sedes repartidas entre tres países y 39 días de fútbol sin pausa. Desde el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio hasta la Final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio, cada sede tiene al menos dos partidos que justifican el viaje o el despertador a las 4 de la mañana.

Dos semifinales, una en Dallas y otra en Atlanta. El partido por el tercer lugar en Miami. Y la final en Nueva York/Nueva Jersey. Dallas será la sede con más partidos del torneo con nueve. México recibirá 13 partidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estados Unidos concentrará 78 y Canadá otros 13. Estos son los partidos más atractivos de cada sede.

Te puede interesar : Mundial 2026: Todos los partidos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Tres países, 16 sedes, 104 partidos y un mes y medio de fútbol. El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en Ciudad de México y termina el 19 de julio en Nueva York. Nunca antes una Copa del Mundo tuvo esta escala. La fiesta está a punto de empezar.

MÉXICO

Estadio Ciudad de México

  • México vs Sudáfrica - Partido inaugural (11 junio)
  • México vs Chequia - Último partido de grupo (24 junio)
  • Octavos de final - 5 de julio

Estadio Guadalajara

  • México vs Corea del Sur (18 junio)
  • Uruguay vs España - Grupo H (26 junio)

Estadio Monterrey

  • Japón vs Túnez — Grupo F (20 junio)
  • Sudáfrica vs Corea del Sur — Grupo A (24 junio)
  • Dieciseisavos de Final (29 de junio)

ESTADOS UNIDOS

  • Estadio Dallas
  • Inglaterra vs Croacia — Grupo L (17 junio)
  • Argentina vs Austria — Grupo J (22 junio)
  • Semifinal (14 julio)

Estadio Atlanta

  • España vs Cabo Verde — Grupo H (15 junio)
  • Semifinal (15 julio)
  • Estadio Nueva York/Nueva Jersey
  • Francia vs Senegal — Grupo I (16 junio)
  • Panamá vs Inglaterra — Grupo L (27 junio)
  • FINAL DEL MUNDIAL (19 julio)

Estadio Miami

  • Brasil vs Escocia — Grupo C (14 junio)
  • Colombia vs Portugal — Grupo K (27 junio)
  • Partido por el Tercer Lugar (18 julio)

Estadio Houston

  • Portugal vs RD Congo — Grupo K (17 junio)
  • Países Bajos vs Suecia — Grupo F (20 junio)

Estadio Los Ángeles

  • Estados Unidos vs Paraguay — Debut USA (12 junio)
  • Turquía vs Estados Unidos — Grupo D (25 junio)
  • Cuartos de final (10 julio)

Estadio Boston

  • Inglaterra vs Ghana — Grupo L (23 junio)
  • Noruega vs Francia — Grupo I (26 junio)
  • Cuartos de final (9 julio)

Estadio Filadelfia

  • Brasil vs Haití — Grupo C (19 junio)
  • Francia vs Irak — Grupo I (22 junio)

Estadio Kansas City

  • Argentina vs Argelia — Grupo J (16 junio)
  • Cuartos de Final (11 julio)

Estadio Seattle

  • Bélgica vs Egipto — Grupo G (15 junio)
  • Egipto vs Irán — Grupo G (26 junio)

Estadio San Francisco

  • Turquía vs Paraguay — Grupo D (19 junio)
  • Paraguay vs Australia — Grupo D (25 junio)

CANADÁ

Estadio Toronto

  • Canadá vs Bosnia — Debut Canadá (12 junio)
  • Alemania vs Costa de Marfil — Grupo E ( 20 junio)

Estadio Vancouver

  • Suiza vs Canadá — Grupo B (18 junio)
  • Nueva Zelanda vs Bélgica — Grupo G (26 junio)
Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

Home/Mundial 2026