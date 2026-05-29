Mundial 2026: Así puedes generar tu FIFA Fan ID para la Copa del Mundo
El Mundial 2026 está a semanas de arrancar y si tienes boletos o planeas comprarlos, hay un paso que no puedes saltarte: el FIFA Fan ID. Es el identificador único, individual e intransferible que la FIFA creó para centralizar todos los servicios del torneo. Sin él, no es posible comprar boletos ni acceder a los estadios.
Pero además de ser un requisito, el Fan ID funciona como una tarjeta física gratuita y personalizable que se entrega en cualquiera de los 16 estadios sede del torneo y que, al acercarla al celular, desbloquea contenidos exclusivos, experiencias en realidad aumentada, acceso a FIFA Rewards y activaciones especiales durante cada partido.
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El proceso es sencillo y no tarda más de cinco minutos. Solo necesitas una dirección de correo electrónico, ya que cada cuenta queda vinculada a un solo correo y no es posible registrarse dos veces con el mismo.
¿Cómo obtener tu FIFA Fan ID?
El primer paso es entrar al portal oficial de boletos de la FIFA en fifa.com/tickets. Una vez ahí, hay que dar clic en el ícono de perfil que aparece en la parte superior derecha de la página y seleccionar la opción "Inscribirse".
El sistema pedirá llenar los datos personales: nombre completo, apellido, correo electrónico, contraseña, género, fecha de nacimiento, país de residencia e idioma. Solo pueden registrarse personas mayores de 13 años. Después de llenar todo, hay que aceptar los términos y condiciones y confirmar el registro.
La FIFA enviará un correo de confirmación a la dirección registrada. Hay que dar clic en el enlace que llega en ese correo para activar la cuenta. Si el correo no llega a la bandeja principal, vale la pena revisar la carpeta de spam. Si los problemas continúan, la FIFA tiene un servicio de atención al cliente disponible desde el mismo portal.
Una vez activada la cuenta, el FIFA Fan ID está listo. Con él se pueden solicitar boletos en las fases de venta y, al llegar al estadio el día del partido, recoger la tarjeta física en los puntos de información ubicados a la entrada de cada inmueble. La recomendación de la FIFA es recogerla durante el primer partido al que se asista para aprovechar todas las experiencias digitales desde el inicio del torneo.