Mundial 2026: Colombia ya se siente local en Guadalajara
Menos de 24 horas después de ser recibidos entre banderas, cánticos, música y decenas de aficionados en su hotel de concentración, los jugadores de Colombia volvieron a encontrarse con su gente en Guadalajara.
Esta vez no fue a las puertas del autobús, fue en una cancha de entrenamiento.
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A dos horas de que comenzara oficialmente el Mundial 2026 con el México vs Sudáfrica, la selección de Néstor Lorenzo realizó su primera práctica en la Academia AGA, el complejo que eligió como campamento base en Guadalajara para preparar una Copa del Mundo a la que regresa después de perderse Qatar 2022.
Las montañas aparecían cubiertas por nubes al fondo de la cancha. En el centro del campo, los jugadores formaron un círculo junto a Lorenzo para rezar antes de comenzar la sesión.
Desde una pequeña tribuna, una treintena de aficionados respondía con un grito que acompañó buena parte de la mañana.
“¡Colombia, Colombia, ra ra ra!”
Los más ovacionados fueron James Rodríguez y Camilo Vargas.
El primero se mantiene como el rostro de una generación que busca una última gran historia en un Mundial.
El segundo parecía jugar en casa. De todos los convocados, nadie conoce mejor Guadalajara que el portero del Atlas.
Aunque se calcula que alrededor de ocho mil colombianos viven en la zona metropolitana, por ello el entrenamiento tuvo un ambiente mucho más íntimo que multitudinario.
Apenas unos cuantos hinchas acompañaron la práctica abierta, pero eso bastó para convertir la mañana en una pequeña postal colombiana en territorio tapatío.
La sesión comenzó alrededor de las 10:20 horas. Hubo ejercicios físicos, velocidad, trabajo con balón y constantes bromas entre compañeros. Jhon Córdoba, ya recuperado de las molestias que arrastraba en la preparación, trabajó con normalidad y fue uno de los futbolistas más activos.
Lo llamativo no fue el entrenamiento en sí, sino que Lorenzo decidió abrirlo por completo.
Durante casi dos horas, periodistas colombianos y mexicanos pudieron observar una práctica que normalmente habría permanecido cerrada.
Más de 15 medios cafeteros acudieron a la Academia AGA para ver por primera vez a una selección que llega al torneo con menos reflectores que otras potencias sudamericanas, pero con una confianza que se percibe tanto dentro como fuera de la cancha.
De hecho, entre los reporteros colombianos la conversación giraba constantemente alrededor de una misma idea: James.
Existen dudas sobre el nivel con el que llega el capitán. No tanto por lo que hace con Colombia, sino por todo lo que ha ocurrido alrededor de su carrera en los últimos años.
Tras salir de León a finales de 2025, pasó varias semanas sin equipo hasta que, a cuatro meses del Mundial, apareció una solución inesperada: un contrato de corto plazo con Minnesota United de la MLS, pensado para llegar con ritmo de competencia a la Copa del Mundo.
La llegada llamó la atención incluso en Estados Unidos. Minnesota no suele ser el destino habitual para una figura del tamaño de James y el acuerdo, inicialmente garantizado solo hasta junio, alimentó la sensación de que el movimiento tenía al Mundial como principal objetivo.
Tampoco ha sido un camino convencional. Desde su salida del Real Madrid ha pasado por clubes de Qatar, Grecia, Brasil, España, México y ahora Estados Unidos, convirtiéndose en un auténtico trotamundos.
Pero también hay una certeza construida durante más de una década: pocas veces James decepciona cuando juega para Colombia.
A sus 34 años, el mediocampista afronta lo que podría ser su último Mundial. El mismo futbolista que iluminó Brasil 2014 y que durante años cargó con las expectativas de todo un país vuelve ahora como líder de una selección que no pisaba una Copa del Mundo desde Rusia 2018.
Y aunque llega rodeado de más duda que en otras ediciones, dentro del entorno colombiano persiste la sensación de que, cuando aparece la camiseta amarilla, James suele encontrar una versión de sí mismo que ya no siempre se ve a nivel de clubes.
Colombia no eligió Guadalajara únicamente por comodidad.
La ciudad representa una ventaja competitiva.
Su debut será ante Uzbekistán en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y Guadalajara, el trayecto es de poco más de una hora de vuelo.
Esa cercanía permite reducir tiempos de traslado y controlar mejor uno de los factores que más preocupan al cuerpo técnico: la altitud de la capital mexicana, ubicada a 2,240 metros sobre el nivel del mar.
La idea parece sencilla. Permanecer en Guadalajara el mayor tiempo posible y viajar cerca de la fecha del partido para evitar el desgaste que suele provocar la altura.
Después volverán a Jalisco para enfrentar a República Democrática del Congo en el Estadio Akron, un encuentro que podría acercarlos a la clasificación. El cierre de la fase de grupos será en Miami frente a Portugal.
Por eso la Academia AGA es mucho más que un centro de entrenamiento.
Inaugurada en septiembre de 2023 tras una inversión superior a los 15 millones de dólares, cuenta con seis canchas reglamentarias, laboratorios de ciencias aplicadas al deporte, gimnasio, residencia para jugadores, comedor para 200 personas y tecnología especializada para recuperación y prevención de lesiones.
Colombia tampoco estará sola. Días antes llegó Corea del Sur, que eligió Verde Valle como centro de entrenamiento y se convirtió en la primera de las siete selecciones que jugarán en Guadalajara en establecerse en la ciudad.
Mientras los coreanos preparan sus partidos ante República Checa y México, los colombianos hacen lo propio para enfrentar a Uzbekistán, Congo y Portugal.
Es una de las particularidades de Guadalajara en este Mundial. No solo recibirá partidos, también selecciones viviendo aquí durante semanas.
La elección tiene incluso una carga histórica. En esta misma ciudad se concentró la Brasil de Pelé antes de conquistar México 70.
Nadie en Colombia pretende compararse con aquel equipo, pero sí aprovechar las condiciones de una ciudad que históricamente ha tratado bien a las selecciones que la eligen como hogar en un Mundial.
La práctica terminó cerca del mediodía. Los aficionados volvieron a acercarse a la salida. Camilo respondió a los saludos. James también.
El Mundial todavía no comenzaba oficialmente, pero Guadalajara ya tenía dos selecciones viviendo en la ciudad. Y Colombia, en apenas su segundo día en Jalisco, ya había encontrado una casa para perseguir su sueño mundialista.