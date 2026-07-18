Mundial 2026: EA Sports predijo a España campeón; ¿mantendrá su racha perfecta?
Las predicciones aparecen antes de cada Copa del Mundo, pero pocas han acumulado una racha como la de EA Sports. La empresa detrás del videojuego de futbol FC 26 acertó al campeón de las últimas cuatro ediciones y para 2026 colocó a España como ganadora del torneo.
La selección dirigida por Luis de la Fuente está a un partido de confirmar el pronóstico. Este domingo 19 de julio enfrentará a Argentina en la final, con la posibilidad de conquistar su segunda Copa del Mundo y prolongar una coincidencia que comenzó hace 16 años.
EA Sports volvió a apoyarse en el motor de su videojuego para simular la competencia. Aunque la empresa también habilitó un predictor para que los aficionados completaran su propia llave, la proyección difundida antes del torneo señaló a España como campeona.
La simulación tuvo que adaptarse a una etapa distinta de la franquicia. Tras finalizar el acuerdo entre Electronic Arts y la FIFA, el juego dejó atrás el nombre FIFA y pasó a llamarse EA Sports FC. Para este Mundial tampoco contó con una edición oficial dedicada exclusivamente al torneo.
En su lugar, FC 26 incorporó The World’s Game, una actualización con un formato internacional de 48 selecciones, estadios, desafíos y contenidos relacionados con el futbol de selecciones.
El cambio de nombre y la pérdida de la licencia no modificaron el ritual: EA volvió a simular la Copa del Mundo y eligió a España. El pronóstico llegará con vida hasta el último encuentro, frente a una Argentina que busca convertirse en la primera selección bicampeona desde Brasil, ganador en 1958 y 1962.
La racha comenzó con España
El primer acierto se produjo en Sudáfrica 2010. EA Sports utilizó el videojuego oficial de aquella Copa del Mundo para enfrentar virtualmente a las 32 selecciones bajo las mismas condiciones y determinó que España levantaría por primera vez el trofeo.
La simulación no reprodujo con exactitud el camino real: pronosticó una final contra Brasil y un triunfo español por 3-1. Sin embargo, acertó el dato principal. El equipo dirigido por Vicente del Bosque terminó coronándose tras derrotar 1-0 a Países Bajos con el gol de Andrés Iniesta.
En 2014, el videojuego eligió a Alemania, que posteriormente venció a Argentina en la final de Brasil. Cuatro años después señaló a Francia como campeona en Rusia 2018 y para Qatar 2022 colocó a Argentina en lo más alto. Las cuatro selecciones terminaron levantando la Copa.
España ya estuvo, por lo tanto, en el origen de la racha. En 2010, además de la simulación de EA, el Pulpo Paul se convirtió en uno de los personajes del torneo al acertar los resultados de los partidos de Alemania y anticipar también el triunfo español en la final.
Una coincidencia, no una fórmula infalible
El pleno de cuatro campeones consecutivos convirtió a la simulación en una tradición del Mundial, aunque sus resultados no significan que el videojuego pueda anticipar con precisión todo lo que sucede en una competencia.
Incluso en 2010, cuando acertó al campeón, falló al proyectar al rival de España, el resultado de la final y varios premios individuales. El valor de la predicción está en la coincidencia sostenida, no en una reproducción exacta del torneo.
EA también ha empleado sus videojuegos para simular otros acontecimientos deportivos. Madden, por ejemplo, eligió correctamente a Philadelphia Eagles sobre Kansas City Chiefs en el Super Bowl de 2025, aunque proyectó un marcador de 23-21 y el resultado real fue 40-22.
En la NHL, sus simulaciones de los playoffs tampoco han mantenido el mismo nivel de acierto. La propia compañía las presenta como una tradición anual y un ejercicio de entretenimiento, no como un modelo capaz de garantizar al campeón.
La racha mundialista, sin embargo, continúa intacta. EA Sports acertó con España, Alemania, Francia y Argentina. Ahora vuelve a depender de la selección con la que comenzó todo: si la Roja derrota a la Albiceleste, el videojuego habrá anticipado por quinta Copa del Mundo consecutiva al futuro campeón.