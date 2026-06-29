Mundial 2026: Ecuador, con una plantilla que casi duplica el valor de México
En el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, México se enfrentará a una de las generaciones más talentosas y valiosas que ha presentado Ecuador en la historia de las copas del mundo.
La Tri llega al duelo de los dieciseisavos de final con una plantilla valuada en 368.7 millones de euros, casi el doble que los 191.85 millones del equipo de Javier Aguirre, de acuerdo con Transfermarkt.
La diferencia es de 176.85 millones de euros, pero el dato va más allá de una valucación de mercado. Refleja el crecimiento de una selección sudamericana que en la última década apostó por la formación de talento, aceleró la exportación de futbolistas a Europa y hoy está en el Mundial con la base de su equipo compitiendo en algunas de las ligas más importantes del planeta.
Buena parte de esa generación nació en el Independiente del Valle. Trece de los 26 convocados pasaron por la cantera del club de Sangolquí, un proyecto que transformó el futbol ecuatoriano al convertir la formación y la venta de jugadores en su principal sello.
Esto también se refleja en la convocatoria: 24 de los 26 futbolistas ecuatorianos militan en el extranjero, es decir, el 92.3 por ciento del plantel. México, por su parte, presenta 14 jugadores fuera de la Liga MX, poco más de la mitad de sus convocados.
El contención Moisés Caicedo, figura del Chelsea, encabeza la lista de Ecuador con un valor de 100 millones de euros. Le siguen los centrales Willian Pacho, campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain, tasado en 80 millones; Piero Hincapié, del Arsenal, con 50 millones, y Joel Ordóñez, del Brujas, con 33 millones.
Caicedo, Pacho, Hincapié y Ordóñez suman 263 millones de euros, una cantidad superior al coste completo de la plantilla mexicana.
En el caso del Tri, el futbolista mejor cotizado es Santiago Giménez, del AC Milan, con 18 millones de euros. Después aparecen Edson Álvarez (Fenerbahçe) y Armando González (Chivas), ambos con 15 millones, además de Julián Quiñones (Al-Qadisiya), con 14 millones.
Ningún mexicano se acerca a las cifras de las principales figuras ecuatorianas, una diferencia que también responde a la juventud de La Tri.
Ecuador presenta una media de edad de 26.1 años, mientras que la convocatoria mexicana alcanza los 28 años. El mercado suele premiar el potencial de crecimiento y eso se refleja en una selección ecuatoriana que todavía tiene margen de desarrollo, pero cuyos futbolistas ya son protagonistas en Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia y otros campeonatos europeos.
Sin embargo, el valor de mercado no ha marcado el recorrido de ambos en este Mundial. México llega a la fase final después de completar una fase de grupos perfecta, con tres victorias, seis goles anotados y ninguno recibido.
Ecuador, en cambio, necesitó esperar hasta la última jornada y, tras derrotar a Alemania, avanzar como uno de los mejores terceros lugares.
El historial también favorece al conjunto mexicano. En 25 enfrentamientos, el Tri suma 14 victorias, por cuatro de Ecuador y siete empates, además de de 39 goles a favor y 26 en contra.
El martes se enfrentarán dos proyectos que han seguido caminos distintos. Ecuador apostó por una generación que encontró en Europa el siguiente paso de su crecimiento y que hoy casi duplica el valor de mercado del Tri.
Mientra que México está respaldado por un mejor rendimiento de la fase de grupos, una defensa que aún no ha recibido gol y el impulso de jugar en casa.
Las cifras explican el potencial de La Tri; el Mundial será el encargado de decir si esa diferencia económica también se refleja sobre la cancha del Estadio Azteca.