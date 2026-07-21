Mundial 2026 empata en segundo lugar histórico como el torneo con mayor número de Hat-Tricks
La Copa del Mundo 2026 se convirtió por mucho en la más goleadora de todos los tiempos, con 308 tantos en los 104 partidos disputados. La inclusión de 48 selecciones fue una de las razones por la que la recién terminada edición destruyó el récord anterior establecido en Qatar 2022.
Aquella marca de 172 goles duró apenas tres años y medio y fue rebasada casi por el doble en Norteamérica 2026, y a pesar de ello, no fue la de mejor promedio en la historia. Con apenas 2.96 goles por partido, se quedó bastante lejos de Suiza 1954 y sus 5.38 goles por encuentro.
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Curiosamente, fue en esa edición de 1954 en la que se obtuvieron el mayor número de hat-tricks en un solo torneo, con ocho; pero detrás de ese histórico número ya se encuentra el Mundial 2026, que con cuatro tripletes empató a otras tres ediciones en el segundo puesto.
Durante Norteamérica 2026 se anotaron cuatro hat-tricks: el primero de ellos el de Lionel Messi a Argelia, seguido por el de Jonathan David a Qatar, Ousmane Dembelé a Noruega, y finalmente el de Bukayo Saka a Francia en el partido por el tercer lugar.
Los cuatro del 2026
El primer hat-trick del torneo fue el de Messi con Argentina en contra de Argelia en la primera jornada de la fase de grupos. Los tantos del delantero se dieron en los minutos 17, 60 y 76, firmando así su primer y único triplete en Copas del Mundo.
El segundo se dio en la segunda jornada de la primera ronda, ahora por parte de Jonathan David, de Canadá en contra de Qatar en la goleada 6-0. Las anotaciones al minuto 29, 45+3 y 90+2 aportaron a la que fue la primer victoria de los canadienses en un Mundial.
El tercer hat-trick fue en la tercera jornada de grupos, en el partido entre Francia y Noruega; Ousmane Dembelé marcó a los 7, 20 y 32 minutos para la goleada 4-1 sobre los escandinavos, con la que aseguraba la primera posición de su sector.
Después de la ronda de grupos tuvimos que esperar hasta el penúltimo partido del torneo para obtener el cuarto y último triplete del 2026, el de Bukayo Saka de Inglaterra frente a Francia. Sus anotaciones a los 37, 45+1 y 87 ayudaron para el triunfo 6-4 que le dio el tercer lugar y su mejor participación desde 1966.
Cuatro torneos empatados
Además de Norteamérica 2026, las otras ediciones que empatan en el segundo puesto con cuatro hat-tricks son Francia 1938, España 1982 y México 1986. Los goleadores de cada torneo fueron:
- Francia 38: Ernst Wilimowski (Polonia) vs Brasil; Leonidas (Brasil) vs Polonia; Gustav Wetterström (Suecia) vs Cuba; Harry Andersson (Suecia) vs Cuba.
- España 82: László Kiss (Hungría) vs El Salvador; Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) vs Chile; Zbigniew Boniek (Polonia) vs Bélgica; Paolo Rossi (Italia) vs Brasil.
- México 86: Preben Elkjaer (Dinamarca) vs Uruguay; Gary Lineker (Inglaterra) vs Polonia; Igor Belanov (URSS) vs Bélgica; Emilio Butrageño (España) vs Dinamarca.
Mejor promedio goleador
La edición con más tripletes fue Suiza 1954 con ocho, en donde un jugador marcaba por primera vez dos hat-tricks en una Copa del Mundo, fue el húngaro Sandor Kocsis, que terminó con 11 anotaciones; este hecho solo sucedió otras dos ocasiones, con Just Fontaine en Suecia 1958, terminando con 13 tantos, y Gerd Müller en México 1970, que finalizó con 10, ambos marcaron dos tripletes en su respectivo torneo.
Suiza 1954
- Sandor Kocsis (Hungría) vs Corea del Sur y Alemania
- Erich Probst (Austria) vs Checoslovaquia
- Carlos Borges (Uruguay) vs Escocia
- Burhan Sargin (Turquía) vs Corea del Sur
- Max Morlock (Alemania) vs Turquía
- Theodor Wagner (Austria) vs Suiza
- Josef Hügi (Suiza) vs Austria