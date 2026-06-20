Mundial 2026: Haití y Turquía, las primeras selecciones eliminadas
La ilusión de la Copa del Mundo 2026 comienza a desvanecerse para muchos jugadores, pues con el inicio de la segunda jornada de la justa, varias selecciones comienzan a despedirse del certamen al quedarse sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.
Con el nuevo criterio de desempate para los grupos, el cual deja atrás la diferencia de goles y se centra en los enfrentamientos directos, ya son dos las selecciones que no tienen oportunidad de pasar a la siguiente ronda, ni siquiera como uno de los mejores terceros, independientemente de lo que suceda en sus últimos dos encuentros.
Estos son los combinados de Haití y Turquía, que perdieron sus dos partidos de la Copa del Mundo sin poder anotar un solo gol, y que con las combinaciones de los otros encuentros en sus grupos, se han quedado sin opciones de seguir en la justa mundialista, por lo que disputarán su último cotejo sin repercusión alguna.
Haití regresó a una justa mundialista después de 52 años, pero la ilusión duró poco; en su primer juego en Estados Unidos, México y Canadá 2026 cayeron por la mínima ante Escocia, para después ser goleados por Brasil 3 a 0.
Con ello, los caribeños son últimos de su sector con 0 unidades, que tienen por arriba de ellos a los europeos con 3 puntos y a sudamericanos y marroquís con 4, por lo que ya están matemáticamente eliminados.
El segundo equipo que queda fuera es el de Turquía, que contrario a su similar de CONCACAF sí venía con muchas opciones de pasar a la siguiente ronda, pero que sorprendió al tampoco poder ganar sus primeros partidos en la Copa del Mundo 2026.
Los europeos regresaban a la justa 24 años después de Corea-Japón 2002, en donde firmaron una participación histórica al quedarse con el tercer puesto del certamen.
Para la presente edición su situación no pudo ser más distante que aquella del 2002, pues Turquía perdería su primer juego ante Australia 2 por 0, y después volvería a caer por la mínima, ahora ante Paraguay. Esto lo pone como último del Grupo D y matemáticamente eliminado por el criterio de desempate, al perder ante asiáticos y sudamericanos que están por encima de ellos.
UNA DESPEDIDA SIN EMOCIONES
Así entonces será que Haití encare su último partido de grupos ante Marruecos sin oportunidad alguna de aspirar a la siguiente ronda, mientras que Turquía chocará ante Estados Unidos, en un partido que se ha vuelto intrascendente al enfrentar al eliminado del sector con el que ya no se mueve del liderato del mismo.
PODRÍAN SER TRES ELIMINADOS
Dentro de la jornada 2 del Grupo F se podría dar la tercera eliminación oficial de la Copa del Mundo 2026 por parte de Túnez este sábado 20 de junio. Después de la victoria de Países Bajos de 4 por 1 sobre Suecia, si la selección africana cae ante Japón estará matemáticamente fuera de la justa, pues en el desempate directo estarían teniendo las de perder ante los suecos, quienes lo golearon 5 a 1 en la jornada inicial.