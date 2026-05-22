Mundial 2026: Inauguran en Guadalajara la escultura ‘La Canarihna’, en homenaje a Pelé
Para sumar espacios públicos como legado para la ciudad, en donde converjan la ciudadanía y el arte urbano, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la presentación de la escultura monumental “La Canarihna”, ubicada en una nueva plazoleta frente al Estadio Jalisco, en Guadalajara.
La obra, autoría del artista Alejandro Velasco, es un homenaje a la pasión y trayectoria futbolística de la escuadra verdeamarela y su histórico jugador número 10, con una altura de 9.5 metros y un peso de 2 toneladas, elaborada al bronce fundido y cuya base emula a la Copa Jules Rimet.
El Coloso de la Calzada Independencia, el Estadio Jalisco, ha sido sede mundialista en dos ocasiones y, en 1970, recibió a la Selección de Brasil, que se coronó campeona en dicho Mundial de Futbol.
El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, afirmó que las grandes ciudades se distinguen por el arte y los espacios públicos. Es por ello que se pensó en este legado deportivo que quedará como herencia para la ciudad.
“Espacio público, arte urbano (…) Guadalajara es una ciudad que llama la atención en el mundo y como tal nos debemos de comportar, hacer obras de infraestructura de primer mundo”, señaló.
Juan José Fragie Saade, Presidente Municipal de Zapopan, indicó que esta escultura monumental se convertirá en un legado en físico que dejará el Mundial de Futbol 2026.
Explicó que será un punto de encuentro para las niñas y niños, y las generaciones que vivieron la fiesta del balompié hace más de cinco décadas.
“Esta obra comenzó con una idea y un sueño que es del Gobernador, yo recuerdo cuando iba a iniciar y él insistió muchísimo en hacer una escultura que representara la historia que tuvimos de los dos Mundiales”, explicó .
A la develación acudieron servidores públicos estatales y municipales, Embajadores del Comité GDL 2026, miembros de la comunidad cultural, así como ciudadanos y usuarios del Mi Macro Calzada, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse la fotografía en esta pieza, que residirá en un lugar insignia para Guadalajara, acompañando a la Plaza Brasil, legado que prevalece en torno a la gran fiesta deportiva, el Mundial de Futbol 2026.
Con información del Gobierno de Jalisco.