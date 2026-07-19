Mundial 2026: La Masía se hace presente en la final entre Argentina y España
Podrá haber representación de varios equipos dentro de la final entre Argentina y España, pero la presencia del FC Barcelona dentro del partido es de las más marcadas, con hasta nueve futbolistas salidos de La Masía los que estarán en el campo del MetLife Stadium en busca de la gloria.
Como mencionara el propio club catalán a través de una imagen compartida en sus redes sociales, el FC Barcelona estará presente dentro de la final de la Copa del Mundo con ocho futbolistas salidos de sus fuerzas básicas representando a España, con uno más de Argentina.
Por el lado español tenemos a:
- Lamine Yamal
- Pau Cubarsí
- Gavi
- Dani Olmo
- Eric García
- Alejandro Grimaldo
- Marc Cucurella
- Víctor Muñoz
El único que se encuentra en el equipo rival es Lionel Messi, la más grande figura que La Masía ha aportado al mundo del futbol, y que buscará consagrarse como bicampeón mundialista en su enfrentamiento ante los españoles.
NACIDOS Y CRIADOS EN EL CLUB
Dentro de los nueve futbolistas que salieron de las fuerzas básicas del FC Barcelona, únicamente dos de ellas solo han vestido la camiseta del cuadro blaugrana, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, curiosamente los más jóvenes de todo el listado.
Ambos futbolistas se hicieron dentro del club y pasaron de los equipos filiales hasta el primer equipo, en donde ya se consagraron como figuras del mismo, conquistando ligas y supercopas españolas, así como una Copa del Rey apenas a los 19 años de edad.
Su corta edad no es impedimento para el éxito de Yamal, pues será el tercer futbolista más joven en disputar una final de Copa del Mundo por detrás de Giuseppe Bergomi con Italia y Pelé con Brasil.
CON RAÍCES EN OTROS EQUIPOS
Están aquellos que iniciaron su carrera juvenil dentro de otros clubes, pero que eventualmente llegaron a muy corta edad a las categorías inferiores del Barcelona. Entre ellos están, Gavi, Dani Olmo, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.
Gavi comenzó su trayectoria en las inferiores del Real Betis, pero a los 11 años fue fichado por el equipo catalán; seis años después, en 2021, debutó en primera división con el club y no ha vuelto a salir del mismo. De estos tres es el único que nunca salió más del equipo, pues tanto Olmo como Grimaldo y Cucurella salieron tras militar en las inferiores.
Olmo comenzó en el RCD Espanyol, pero fichó por el Barcelona muy pronto, aunque después iría a clubes como Dinamo Zagreb y RB Leipzig, pero terminó por regresar al cuadro blaugrana en 2024, 10 años después de su partida.
Grimaldo inició en el Valencia y a los 12 años fichó por el Barcelona, pero después de su partida al Benfica no regresó más, pasando por el Bayer Leverkusen y ahora con el Atlético de Madrid. Caso similar el de Cucurella, que llegó del Espanyol al Barca, pero tras su salida al Eibar no volvió más, ahora siendo fichaje del Real Madrid.
FORMADOS, PERO NO VITALICIOS
Tres que se formaron en el club, pero que terminaron saliendo en algún momento fueron Eric García, Víctor Muñoz, Marc Cucurella y Lionel Messi.
García inició en La Masía, pero en 2017 salió al Manchester City, pero cuatro años después regresó al club; después de dos temporadas salió a préstamo al Girona, para volver un año después al Barcelona y no salir más desde el 2024.
Muñoz y Messi se hicieron en el club, pero salieron y no regresaron; Víctor pasó también por la cantera del Real Madrid, jugó con los merengues y se marchó al Osasuna. Ahora es parte del Liverpool de Inglaterra; Leo estuvo años en el equipo blaugrana hasta que se marchó al PSG, y ahora se encuentra en el Inter de Miami de la MLS.