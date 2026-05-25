Mundial 2026: Lamine Yamal encabeza a España en una lista sin jugadores del Real Madrid

🌟 𝗦.𝗠. 𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘆 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗩𝗜 protagoniza el vídeo de la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 @SEFutbol 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲 junto a ciudadanos anónimos que representan al país.



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