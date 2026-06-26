Mundial 2026: los autogoles ya son protagonistas y empatan récord histórico
El Mundial 2026 sigue haciendo historia. La Copa del Mundo igualó el récord de más autogoles en una misma edición, al llegar a 12 anotaciones en propia puerta, cifra que solo se había alcanzado en Rusia 2018.
El momento cumbre se este jueves 25 de junio durante el partido entre Países Bajos y Túnez. Apenas habían pasado dos minutos de juego cuando el tunecino Ellyes Skhiri trató de rechazar un centro de Denzel Dumfries. Sin embargo, en lugar de sacarla, mandó el balón a su propio arco para el primer tanto del triunfo neerlandés por 3-1.
Estos son los 12 autogoles de Norteamérica 2026:
1. Damián Bobadilla (Paraguay) vs. Estados Unidos
2. Miro Muheim (Suiza) vs. Qatar
3. Mohamed Hany (Egipto) vs. Bélgica
4. Aymen Hussein (Irak) vs. Noruega
5. Yazan Al-Arab (Jordania) vs. Austria
6. Mohamed Manai (Qatar) vs. Canadá
7. Cameron Burgess (Australia) vs. Estados Unidos
8. Hassan Al-Tambakti (Arabia Saudita) vs. España
9. Abduvohid Nematov (Uzbekistán) vs. Portugal
10. Mahmud Abunada (Qatar) vs. Bosnia y Herzegovina
11. Yassine Bounou (Marruecos) vs. Haití
12. Ellyes Skhiri (Túnez) vs. Países Bajos
Los autogoles superan a los goleadores
Como dato curioso, de momento el número de autogoles supera lo hecho por los máximos romperredes del torneo de forma individual. Incluso, sumando la cosecha de los dos principales anotadores, la cifra no alcanza a la cantidad de tantos en propia puerta.
- Autogoles totales: 12 anotaciones
- Lionel Messi (Argentina): 5 goles
- Erling Haaland (Noruega): 4 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 4 goles
- Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles
- Denis Undav (Alemania): 3 goles
De igual manera, resalta el caso de Estados Unidos, que ha sido el más beneficiado por esta situación, ya que 2 de sus 8 goles a favor llegaron por la vía del autogol. Por el contrario, Qatar fue la selección que más sufrió de sus propios jugadores, pues dos de los 10 goles que recibió en el torneo fueron marcados en propia meta.
Y todavía puede haber más
Cuando se estableció la marca en Rusia 2018, fue a lo largo de toda la justa (64 partidos). En el caso de Norteamérica 2026, todavía quedan varios encuentros.
Al ser la primera edición con 48 selecciones participantes, el calendario se extiende a un total de 104 partidos. Hasta el momento se han disputado 60 encuentros, por lo que restan 12 compromisos de la fase de grupos y 32 más correspondientes a las rondas de eliminación directa, incluyendo el duelo por el tercer lugar.