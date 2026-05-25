Mundial 2026: México acepta acoger a Irán en Tijuana, reconoce Sheinbaum

🇲🇽⚽️ Sheinbaum confirma apoyo logístico a la selección de Irán durante el Mundial



🏨 La ⁠presidenta Claudia ‌Sheinbaum confirmó que su Gobierno ha aceptado a ​que el equipo iraní de fútbol pernocte en México durante el ​Mundial 2026 , después ⁠de que EEUU se deslindara de la… pic.twitter.com/LvBBumpHkl