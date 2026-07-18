Mundial 2026: Películas y series de futbol que todo aficionado debe ver
El Mundial 2026 nos dejó historias memorables: un portero de Cabo Verde que regresó del retiro con el deseo de detenerle un disparo a Lionel Messi; cientos de aficionados noruegos que aprovecharon el torneo para reconectar con su cultura vikinga, y la espuma acompañada por el grito de “¡Quiere volar!”, convertida en una expresión colectiva de felicidad.
El futbol también sirve para inventar, reconstruir o registrar este tipo de relatos en el cine, la televisión y la animación. La salud mental, la nostalgia, los conflictos sociales, el ego, la comedia e incluso la ciencia ficción encuentran espacio en estas producciones, que observan al juego desde perspectivas distintas.
Barbosa (1988)
Ciencia ficción
Este reconocido cortometraje brasileño cuenta la historia de un hombre que construye una máquina del tiempo para viajar a la fase final del Mundial Brasil 1950. Su objetivo es advertir a Moacir Barbosa, portero de la selección brasileña, sobre el gol de Alcides Ghiggia que provocaría la derrota ante Uruguay y daría origen al Maracanazo.
¿Por qué verla?
La ciencia ficción pocas veces ha utilizado al futbol como punto de partida. Los viajes en el tiempo suelen plantearse como una oportunidad para corregir una decisión personal o impedir una tragedia, pero Barbosa traslada esa posibilidad al sentimiento de un aficionado: ¿cuántas veces hemos deseado cambiar el resultado de un partido?
El cortometraje convierte esa pregunta en un relato sobre una de las mayores heridas deportivas de Brasil. Más que modificar la historia, aborda la culpa que durante décadas recayó sobre Barbosa y construye un desenlace acorde con las paradojas del género.
Puedes verla aquí:
Looking for Eric (2009)
Drama y comedia
Eric Bishop es un cartero cuya vida se encuentra desordenada. Su esposa lo dejó, mantiene una relación complicada con sus hijos y realiza un trabajo que ya no le produce entusiasmo. Después de sufrir un accidente automovilístico, comienza a recibir la visita imaginaria de Eric Cantona, su máximo ídolo del Manchester United.
Con los consejos del exfutbolista, el apoyo de sus amigos y una nueva disposición para enfrentar sus problemas, Bishop intenta recuperar el control de su vida.
¿Por qué verla?
Además de competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la película aborda la salud mental desde un recurso poco habitual: convertir a un futbolista en la voz interior de una persona que atraviesa una crisis.
Bishop es un personaje deprimido, solitario y rebasado por sus problemas. La figura de Cantona le permite recuperar la confianza y comprender que no tiene que resolver todo por su cuenta. La película también incluye referencias al Manchester United, a la personalidad del delantero francés y al sentido colectivo de las hinchadas inglesas.
Se encuentra disponible en plataformas digitales.
Fue la Mano de Dios (2021)
Drama y coming of age
Fabietto Schisa es un adolescente napolitano de 17 años que vive rodeado por una familia cariñosa y caótica. Su vida cambia a partir de dos acontecimientos: la llegada de Diego Armando Maradona al Napoli, el equipo del que es aficionado, y una tragedia familiar que rompe la estabilidad de su entorno.
¿Por qué verla?
Paolo Sorrentino ha trasladado su afición por el futbol a diferentes momentos de su filmografía. En Juventud (2015), por ejemplo, aparece un personaje inspirado en Maradona. En Fue la Mano de Dios, el director utiliza su propia adolescencia para construir un relato autobiográfico sobre el duelo, el descubrimiento del cine y la transformación de Nápoles tras la llegada del argentino.
Maradona no es el protagonista, pero su presencia se extiende sobre toda la historia. Desde la perspectiva de Fabietto, aparece como una figura casi sobrenatural, capaz de modificar el ánimo de una ciudad y, de manera indirecta, el destino del personaje.
La película se encuentra en plataformas.
Shaolin Soccer (2001)
Comedia y acción
Pierna de Acero, un monje vagabundo que practica artes marciales, reúne a sus antiguos compañeros años después de la muerte de su maestro. Juntos forman un equipo de futbol y utilizan sus habilidades sobrehumanas para participar en un torneo, con la intención de popularizar el kung-fu shaolin.
¿Por qué verla?
Stephen Chow combina el cine de artes marciales con la exageración de las series deportivas de animación. Los disparos imposibles, los saltos descomunales y los jugadores que parecen desafiar las leyes físicas recuerdan a producciones como Supercampeones, pero trasladadas a una comedia de acción real.
La película también presenta elementos reconocibles para el público mexicano: canchas improvisadas, jugadores de origen humilde y un equipo construido desde los márgenes. Aunque no tuvo un estreno comercial importante en México, ganó popularidad mediante copias piratas y con el paso de los años se convirtió en una película de culto.
Se encuentra disponible en plataformas.
El secreto de sus ojos (2009)
Drama y suspenso
Benjamín Espósito, un empleado judicial retirado, decide escribir una novela sobre un asesinato ocurrido en Argentina durante la década de 1970. Al reconstruir el caso, también revive su relación con Irene Menéndez Hastings y una serie de heridas personales que nunca terminó de resolver.
¿Por qué verla?
La película está basada en la novela de Eduardo Sacheri, quien también participó en el guion y fue entrevistado por Sports Illustrated México. Aunque el futbol no es el tema central, sí resulta decisivo para comprender a uno de sus personajes y para avanzar en la investigación.
“Una pasión es una pasión”, se afirma en una de las escenas más recordadas. La idea sugiere que una persona puede cambiar de trabajo, pareja, ciudad o costumbres, pero difícilmente abandona al equipo del que es aficionada.
La secuencia filmada en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, casa de Huracán, comienza con una toma aérea y desemboca en una persecución entre las gradas y el campo. Es uno de los momentos más destacados de la película y una referencia del cine argentino contemporáneo.
La película se encuentra en plataformas.
Rebeldes del futbol (2012)
Serie documental
Producida y presentada por Eric Cantona, esta serie documental reconstruye las historias de cinco figuras del futbol: Didier Drogba, Carlos Caszely, Rachid Mekhloufi, Predrag Pašić y Sócrates.
Sus carreras no solo tuvieron influencia dentro de la cancha. Cada episodio muestra la manera en que estos futbolistas se involucraron en conflictos sociales, culturales o políticos de sus respectivos países.
¿Por qué verla?
En un contexto marcado por guerras, dictaduras y divisiones políticas, la serie analiza momentos en los que el futbol dejó de ser únicamente una forma de entretenimiento y se convirtió en una herramienta de movilización.
Uno de los episodios más conocidos es el de Didier Drogba. Después de que Costa de Marfil consiguió su clasificación al Mundial de 2006, el delantero pidió públicamente un alto al fuego en un país dividido por la guerra civil. Su intervención no resolvió por sí sola el conflicto, pero sí se convirtió en uno de los símbolos del proceso de reconciliación.
Puedes ver el capítulo en el siguiente enlace:
Blue Lock (2022)
Anime y serie de animación
Después de un nuevo fracaso internacional, Japón concluye que necesita desarrollar un delantero capaz de ganar partidos por cuenta propia. Para conseguirlo crea Blue Lock, un programa de concentración en el que cientos de jóvenes atacantes compiten mediante diferentes pruebas eliminatorias.
Quienes quedan fuera pierden la posibilidad de representar a la selección nacional. El proyecto funciona como una especie de battle royale trasladado al futbol.
¿Por qué verla?
Blue Lock desarrolla una idea contraria a gran parte de los discursos tradicionales sobre el juego colectivo: para convertirse en un goleador de élite es necesario tener egoísmo, ambición y la voluntad de asumir el protagonismo.
Ese conflicto se representa a través de Yoichi Isagi, quien debe descubrir qué lo diferencia de los demás atacantes. La serie mezcla conceptos tácticos, rivalidad y exageraciones propias del anime para acercar el futbol a una generación acostumbrada a consumir animación japonesa.
Su impacto en Latinoamérica también quedó reflejado en el doblaje al español, que contó con la participación de Christian Martinoli y Luis García como narradores de uno de los partidos más importantes de la historia.
La serie se encuentra disponible en plataformas. Puedes ver el primer episodio aquí:
Estas producciones permiten observar al futbol desde perspectivas distintas: su influencia en la política, su presencia en la cultura popular, su capacidad para acompañar procesos personales y hasta su relación con la ciencia ficción.
Son películas y series que no se conforman con mostrar partidos. Utilizan al futbol para hablar sobre la identidad, la memoria, el duelo, la amistad y la necesidad de pertenecer a algo. Historias en las que un aficionado puede reconocerse y descubrir que, incluso al otro lado del mundo, alguien vive el juego con una pasión similar.