Ni Messi ni Cristiano: el futbolista con más goles de penal en Mundiales es Harry Kane
Uno de los rivales de México, Harry Kane, de Inglaterra, ostenta un récord que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo han podido alcanzar. Se trata de la marca de más goles de penal anotados en la historia de las Copas del Mundo.
Durante su carrera, el delantero británico de 32 años ha disputado tres Mundiales. A lo largo de ellos ha cosechado un total de 13 goles, de los cuales 5 han sido desde el manchón penal. Nadie ha anotado tantos como él desde los once pasos.
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En su primera justa, en Rusia 2018, logró tres tantos por esta vía, para luego sumar uno más en Qatar 2022. Ahora, en Norteamérica 2026, ya consiguió su quinto tanto desde el castigo máximo para colocarse en solitario en la cima de este registro histórico.
Los goles de penal de Harry Kane en los Mundiales
Rusia 2018: vs. Panamá (grupos).
Rusia 2018: vs. Panamá (grupos) — anotó dos penales en el mismo partido.
Rusia 2018: vs. Colombia (octavos de final).
Qatar 2022: vs. Francia (cuartos de final) — en ese juego anotó un penal y falló otro.
Norteamérica 2026: vs. Croacia (grupos) — había fallado el disparo, pero se repitió por adelantamiento del portero y anotó en su segundo intento.
Messi y Cristiano al acecho de su récord
Por ahora, Kane lidera la estadística, aunque no por mucho. Y es que tiene solo una anotación más que sus más cercanos perseguidores, que son ni más ni menos que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.
Ambas estrellas ya tuvieron incluso una pena máxima en sus pies durante esta edición de 2026. En el caso del lusitano, anotó la suya ante Croacia en los dieciseisavos de final, mientras que el argentino falló su disparo ante Austria en la segunda fecha de la fase de grupos.
- Harry Kane (Inglaterra) – 5 goles (en activo)
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 4 goles (en activo)
- Lionel Messi (Argentina) – 4 goles (en activo)
- Gabriel Batistuta (Argentina) – 4 goles
- Eusébio (Portugal) – 4 goles
- Rob Rensenbrink (Países Bajos) – 4 goles
México deberá frenar al especialista en penales de los Tres Leones
Este domingo 5 de julio, a las 18:00 horas, México se medirá ante Inglaterra en los octavos de final. Por esta razón, la zaga del Tricolor deberá tener precauciones con las faltas y las manos dentro del área si quiere evitar formar parte de la estadística histórica del atacante inglés.
Y en caso de que se decrete una pena máxima en el encuentro, el atacante británico tendrá que medirse en un duelo directo frente a Raúl "Tala" Rangel. Cabe destacar que el guardameta azteca ha mantenido su arco invicto, sin recibir gol, en los cuatro partidos disputados del torneo. En tanto, a lo largo de su carrera profesional, el guardameta registra una efectividad del 18.8 % en penales, tras haber detenido 3 de los 16 disparos que ha enfrentado.