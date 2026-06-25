Nico Williams se siente listo para revivir su dupla con Lamine Yamal
Nico Williams llegó a Guadalajara con el mensaje que España quería escuchar. Después de un inicio del Mundial 2026 en el que Luis de la Fuente administró sus minutos tras una temporada marcada por las lesiones, el extremo del Athletic de Bilbao aseguró que ya se siente bien físicamente y que su objetivo es volver a mostrar la versión que deslumbró junto a Lamine Yamal en la Eurocopa pasada que ganó La Roja.
La primera señal apareció en el entrenamiento de este jueves, en el primer entrenamiento de España en la Sports Arena, en donde el propio Nico confirmó en zona mixta que las sensaciones son cada vez mejores y que el duelo ante Uruguay puede representar el último paso en su recuperación.
“Me encuentro bien y feliz. Espero seguir cogiendo minutos, sensaciones tanto en los entrenos como en el partido”, dijo el atacante de 23 años.
Después de participar apenas unos minutos frente a Cabo Verde y de tener mayor protagonismo contra Arabia Saudita, ahora espera recuperar, antes Uruguay, ritmo de competencia.
El encuentro ante los charrúas no solo puede asegurar el liderato del grupo H para España, también puede representar el regreso de una de las sociedades ofensivas más peligrosas del futbol internacional.
Nico Williams y Lamine Yamal fueron dos de los grandes protagonistas de la conquista de la Euro y ahora buscan volver a encontrarse en el momento más importante del Mundial.
Para Nico, la diferencia no pasa por la lesión, sino por recuperar el ritmo que distingue su futbol.
“Físicamente me encuentro muy bien, pero sí que es verdad que tengo que coger ritmo de competición, esa chispa que me caracteriza a mí. Yo creo que eso va a venir solo con los entrenamientos adicionales que estoy haciendo, así que espero que llegue el mejor Nico”.
Ese es precisamente el futbolista que sigue teniendo en la cabeza. El que marcó en la final de la Eurocopa, el que desequilibró por la banda izquierda y el que convirtió su sociedad con Lamine Yamal en una de las grandes armas de España.
“Obviamente lo sueñas mucho en la cama cuando estás tumbado. Ese sueño, en realidad, estar aquí, poder estar en un Mundial, para mí es importantísimo. Sueño mucho con ver ese Nico de la Eurocopa que a mucha gente le gustó”, reconoció.
Aunque asegura sentirse listo, Nico evitó hablar de una posible titularidad y dejó la decisión en manos del seleccionador Luis de la Fuente.
“Eso lo decide el míster. Yo, trabajando como lo estoy haciendo, si el míster decide que me da esa oportunidad, bienvenido sea. Si no es así, seguiré trabajando y apoyando a los compañeros, que somos 26. Intentaré ayudar desde fuera o desde dentro.”
También rechazó la idea de que España dependa únicamente de él y de Lamine Yamal. Recordó que la fortaleza del equipo está en el grupo, aunque no ocultó la admiración que siente por su compañero de ataque.
“Somos 26. No dependemos solamente de dos jugadores. Tenemos un grupo increíble, con jugadores como Pedri, Rodri, Fabián o Dani Olmo. De eso trata el futbol, de que todos estemos bien y tengamos la ambición de llegar a la final.”
Sobre Lamine, su respuesta fue todavía más contundente.
“Le veo muy feliz. Él sabe de lo que es capaz, no tiene ningún tipo de presión, él sabe lo que tiene que hacer y van a ver al mejor Lamine porque la verdad es que es increíble.”
España llega al partido contra Uruguay con la posibilidad de asegurar el primer lugar del grupo y reforzar el cartel de favorita con el que aterrizó en el Mundial. Nico también asume esa responsabilidad.
“Sabemos el cartel que tenemos, hemos demostrado que somos los mejores. Ahora hay que volverlo a demostrar. Creo que tenemos un equipazo, creo que somos los mejores del mundo y ahora hay que disfrutar de ello y llegar hasta la final.”
Antes de pensar en los cruces de 16vos de final, el extremo insistió en que el equipo mantiene los pies en la tierra.
“No pensamos mucho más allá del siguiente partido. Si empezamos a hacer cálculos y a pensar más allá te puedes pegar una hostia contra el muro, como decimos en Bilbao. Hay que ir poco a poco y disfrutar de cada encuentro”
España está a un partido de asegurar el liderato del grupo. Para Nico Williams, el reto también es personal: volver a sentirse el futbolista que conquistó Europa y reencontrarse, junto a Lamine Yamal, con la sociedad que ilusiona a toda España de cara a la fase definitiva del Mundial.