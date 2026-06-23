Erling Haaland firma doblete y clasifica a Noruega a los dieciseisavos del Mundial 2026
Con solo dos partidos, Erling Haaland ya lleva dos dobletes en la Copa del Mundo 2026. El atacante de 25 años sigue en plan goleador y ahora le dio la victoria a Noruega por 3-2 sobre Senegal, confirmando el boleto de su selección para la siguiente ronda.
El delantero del Manchester City tuvo un inicio con poca actividad. Aunque Noruega comenzó agresiva buscando aprovechar su altura, los remates fueron de Kristoffer Ajer. Después, pasados los primeros cinco minutos, Senegal logró calmar el trámite, por lo que durante un gran lapso del primer tiempo no hubo claridad en las áreas.
Fue ya sobre la recta final de la primera parte que empezó a haber más actividad en el encuentro.
Cayó el primero... pero no fue de Haaland
Al minuto 43, Martin Ødegaard buscó devolverle el favor a Haaland con un pase filtrado que interceptó Kalidou Koulibaly. No obstante, su rechace fue deficiente y el balón le quedó a modo a Marcus Pedersen, quien disparó con potencia para doblarle las manos al arquero y anotar el 1-0 de los nórdicos.
Ya sobre el agregado, antes del descanso, Haaland tuvo un par de ocasiones para marcar. Primero, aprovechó un error del guardameta que quiso salir con los pies y le robó el balón, pero cuando ya se cantaba su tanto, mandó la pelota al poste. Inmediatamente, en la jugada siguiente, buscó redimirse rematando un centro, pero fue Mendy quien se reivindicó atajando el cabezazo sobre la base del poste.
El Androide afinó la puntería para el segundo tiempo
Fue ya en la reanudación que Haaland por fin recobró el olfato goleador. Apenas al 48', Ødegaard ahora sí pudo ponerle un pase filtrado para que el delantero entrara al área y definiera ante la salida del portero para el 2-0.
Senegal respondió rápido con una combinación al 53' que abrió a la defensa y permitió a Ismaïla Sarr descontar para el 2-1. Pero Haaland volvió a aparecer para darle tranquilidad a los nórdicos. Después de una serie de rebotes y desvíos, Patrick Berg mandó un centro bombeado para que el 9 del equipo, con un remate poco ortodoxo, mandara el balón al travesaño y de ahí al fondo para el 3-1 al 58'. El tanto no solo le costó a los Leones de Teranga en el marcador, sino también en el campo con la lesión de su portero, Mendy.
Senegal metió presión... pero no fue suficiente
Sobre el cierre, el cuadro africano buscó el milagro con un planteamiento más ofensivo y acorralando a los europeos. Primero, se quedaron cerca de un penal al minuto 76, cuando Idrissa Gana Gueye reclamó un manotazo que recibió de David Wolfe en el área, pero al final el árbitro no sancionó nada.
Luego, ya en el agregado, Nicolas Jackson recibió un último pelotazo, la bajó y se la cedió a Sarr para que anotara el 3-2. Y aunque dejó todo con un solo gol de diferencia, el tiempo ya no fue suficiente para cambiar la historia.
De esta manera, Haaland finalizó el partido con dos anotaciones y cuatro en general en el torneo, colocándose solo por detrás de Lionel Messi (5 goles) en la tabla de goleo. En cuanto a Noruega, el próximo viernes 26 de junio se medirá a Francia en el último juego de la primera ronda por el liderato del Grupo I.