Nueva polémica: Irán acusa a Estados Unidos de bloquear boletos para sus aficionados
La Federación Iraní de Fútbol acusó este martes a Estados Unidos de retirar los boletos asignados a sus aficionados para el Mundial.
"A menos de tres días para el inicio, Estados Unidos impide una vez más que aficionados iraníes asistan a los partidos de fase de grupos de la selección", indicó la FFIRI en un comunicado.
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El texto menciona el reglamento de la FIFA que prevé la atribución de un 8% de los boletos de cada partido a las federaciones de los países que disputan dicho encuentro.
La venta o distribución de esas entradas a sus aficionados depende de cada federación.
"Sin embargo, de manera inesperada, la cuota acordada a la Federación de Fútbol de Irán ha sido retirada", destaca la institución, que añade encontrarse "incapaz de proporcionar ningún boleto a los aficionados" iraníes.
Ni la FIFA ni la federación o autoridades estadounidenses han hecho comentarios a este respecto por el momento.
Se trata de la última controversia entre Irán y Estados Unidos sobre la participación iraní en el Mundial, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México.
Pese a que el 'Team Melli' fue uno de los primeros países clasificados al torneo, su participación se ha puesto en duda por la guerra en Oriente Medio desatada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos sobre el país el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, la selección ha sufrido el rechazo de visados por parte de Estados Unidos para una quincena de miembros del equipo técnico y la directiva, entre ellos el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj.
Las dudas sobre la obtención de los visados llevó a la selección iraní a desplazar su campamento base, inicialmente previsto en Tucson (Arizona) a Tijuana, en México, pese a disputar todos sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos. AFP